Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Caneta de emagrecimento reduz gordura no fígado, diz estudo

A gordura no fígado aumenta o risco de doenças do coração e de tumores malignos, alerta o médico George Mantese

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/12/2025 às 11h33
Caneta de emagrecimento reduz gordura no fígado, diz estudo
Divulgação

Em parceria com o Instituto Datafolha, a Novo Nordisk realizou uma pesquisa para entender as percepções dos brasileiros sobre a esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. Trata-se de uma das doenças hepáticas crônicas mais prevalentes e que afeta aproximadamente 30% da população mundial.

A gordura no fígado aumenta o risco de doenças do coração e de tumores malignos, e, se não tratada, pode evoluir para inflamação do tecido do fígado com formação de cicatrizes, trazendo complicações graves como cirrose hepática e câncer de fígado. Em estágios avançados da doença, o transplante é necessário — uma necessidade crítica e difícil de ser atendida.

O estudo, com abrangência nacional e realizado com 2.013 brasileiros de média de idade de 43 anos. De acordo com os resultados, 61% da população brasileira nunca fez ou não sabe quais exames detectam gordura no fígado, embora 62% afirmem que ficariam muito ou extremamente preocupados com esse diagnóstico. Entre os hábitos mais citados como fatores contribuintes para a doença, estão o excesso de peso (58%) e o consumo de bebida alcoólica (46%).

O médico George Mantese, mestre em Epidemiologia e doutorando em educação e Saúde, explica que a popularização das canetas à base de agonistas de GLP-1 — como semaglutida e tirzepatida — tem sido impulsionada principalmente por seus efeitos na perda de peso. Mas uma frente de pesquisa igualmente relevante vem ganhando destaque: a capacidade desses medicamentos de reduzir a gordura acumulada no fígado.

Nos últimos anos, estudos clínicos e análises de imagem vêm demonstrando reduções expressivas da gordura hepática em pacientes tratados com essas moléculas, mesmo entre aqueles que não apresentavam grande perda de peso durante o tratamento. "Os agonistas de GLP-1 têm um efeito direto no metabolismo hepático que vai além do emagrecimento", explica ele. "Eles diminuem a lipogênese, melhoram a sensibilidade à insulina e reduzem a inflamação, o que contribui para a queda da gordura no fígado."

Mantese conta que uma das principais descobertas recentes veio do estudo ESSENCE, que avaliou tirzepatida em pacientes com esteato-hepatite metabólica. Os resultados mostram reduções importantes de gordura no fígado já nas primeiras semanas de tratamento: até 47–50% de redução de gordura hepática medida por ressonância, dependendo da dose; melhora de marcadores inflamatórios e queda significativa da rigidez hepática.

"As reduções são clinicamente relevantes", afirma Mantese. "A esteatose hepática é hoje uma das maiores causas de progressão para fibrose, cirrose e câncer hepático. Reduções acima de 30% já são suficientes para diminuir o risco de evolução da doença."

Pesquisas mostram que a redução da gordura hepática pelas canetas não depende apenas do emagrecimento. Três mecanismos principais ajudam a explicar o efeito: maior sensibilidade à insulina, redução da lipogênese hepática; e efeito anti-inflamatório direto.

"Quanto mais cedo tratamos pacientes com esteatose, maiores são as chances de evitar fibrose e complicações graves", destaca Mantese.

Quem mais se beneficia?

Os dados sugerem maior resposta em:

  • Pessoas com resistência insulínica;
  • Pré-diabetes e diabetes tipo 2;
  • Obesidade central (gordura abdominal);
  • Pacientes com NASH comprovado por elastografia ou biópsia.

Mas pacientes com sobrepeso leve e esteatose detectada por ultrassom também apresentam benefícios metabólicos.

Para o médico, as canetas à base de GLP-1 representam um avanço não apenas no manejo da obesidade, mas também na saúde hepática, especialmente em pacientes com esteatose e risco metabólico elevado. "Quando bem indicados e acompanhados, esses medicamentos têm potencial de mudar o curso natural da doença hepática gordurosa", conclui Mantese.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Design by Freepik
Entretenimento Há 10 horas

Tons frios e brilho guiam as maquiagens de fim de ano

Especialista orienta como escolher entre naturalidade ou glamour nas festas de Natal e Réveillon

 TPB / Géro Bonini
Entretenimento Há 11 horas

Artista brasileiro expõe tênis de US$ 50 mil em Orlando

Exposição realizada durante a semifinal da liga feminina de futebol nos Estados Unidos levou obras de customização a um estádio de Orlando. A mostr...

 Divulgação
Entretenimento Há 17 horas

Festival Ilumina 2026 acontece de 02 a 11 de janeiro com programas gratuitos

Com direção artística convidada de Asbjørn Nørgaard e programação internacional, o Ilumina Festival acontece com programação gratuita na Sala São P...

 Fotos: Vinicius Santos
Entretenimento Há 3 dias

Arpejo é eleita como Agência do Ano pelo Mídia Festival

Vencedora pela 3ª vez da grande premiação de publicidade do interior paulista, a agência Arpejo vem colhendo os frutos de um investimento contínuo ...

 Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 6 dias

Civitatis lança expedições à Antártida de avião ou cruzeiro

Novas ofertas da Civitatis incluem um voo direto para Antártida, para visitas de um dia saindo do Chile, e um cruzeiro de dez dias na Antártida sai...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.75 km/h Vento
99% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias
Virada de Ano Há 6 horas

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido
Falecimento Há 7 horas

Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região
Geral Há 7 horas

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
Geral Há 7 horas

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 +0,17%
Euro
R$ 6,57 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,609,22 +0,19%
Ibovespa
160,490,30 pts -0.25%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias