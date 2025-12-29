Terça, 30 de Dezembro de 2025
Festival Ilumina 2026 acontece de 02 a 11 de janeiro com programas gratuitos

Com direção artística convidada de Asbjørn Nørgaard e programação internacional, o Ilumina Festival acontece com programação gratuita na Sala São P...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/12/2025 às 11h12
Divulgação

O Festival Ilumina entra em sua 11ª edição com direção artística convidada do dinamarquês Asbjørn Nørgaard, integrante do Danish String Quartet. O festival acontecerá de 2 a 11 de janeiro de 2026 com programação exclusiva para os bolsistas selecionados em edital e comunidade de Mococa entre 02 e 06, e concertos e atividades abertas ao grande público a partir do dia 07.

Com programação inteiramente gratuita para participantes e público, o Ilumina oferece aulas, mentorias e concertos em um ambiente colaborativo que equilibra técnica, visão de futuro e bem-estar artístico. A edição de 2026 incluirá seis concertos gratuitos, seminários "Ilumina U" com palestrantes internacionais, e aulas e workshops que incentivam novas perspectivas para a música clássica contemporânea, gestão de carreira e economia criativa de forma abrangente.

O festival contará com um elenco de solistas nacionais e internacionais, incluindo Rachell Ellen Wong (EUA), Cristian Budu (Brasil), Giovanni Gnocchi (Itália), Boris Andrianov (Rússia), Pedro Gadelha (Brasil), Lilli Maijala (Finlândia), Vineta Sareika (Letônia), Yura Lee (EUA), Monique Cabral (Brasil) e Bruno Lima (Brasil).

O Festival Ilumina 2026 será realizado em uma fazenda de café orgânico no interior de São Paulo e os grupos do Festival se apresentam no Teatro Municipal de Mococa, Teatro B32 e Sala São Paulo. Além de promover o intercâmbio entre jovens músicos e solistas renomados no cenário da música clássica nacional e internacional, o festival reafirma seu compromisso em oferecer experiências musicais transformadoras, abertas e acessíveis a todos.

"A proposta artística do Ilumina sempre foi a de desafiar os limites da música e da cultura, criando uma comunidade de profissionais curiosos, criativos e comprometidos com a excelência. É uma alegria receber Asbjørn Nørgaard como diretor artístico convidado, um músico que reflete exatamente esse espírito de inovação e profundidade artística", afirma Jennifer Stumm, fundadora e diretora artística do Ilumina.

A programação completa dos concertos gratuitos em São Paulo pode ser conferida abaixo:

7 de janeiro, 2026, 19h – Teatro Municipal de Mococa

Ilumina Festival: Concerto para Mococa

9 de janeiro, 2026 – 20h – Teatro B32

Ilumina Festival: Aurora

Sábado, 10 de janeiro, 2026 – Sala São Paulo - 20h

Ilumina Festival: CASA – Perene

Uma jornada musical curada por meio das grandes peças de compositores como Bartok, Villa-Lobos, Mendelssohn e Caroline Shaw, apresentando todos os solistas internacionais e jovens artistas do Ilumina Festival.

Domingo, 11 de janeiro, 2026 – Sala São Paulo 16h

Ilumina Festival: CASA – A Rosa mais bela

Uma jornada musical curada por meio das grandes peças de compositores como Tchaikowsky, Piazzolla, Dvorak e Judith Weir, apresentando todos os solistas internacionais e jovens artistas do Ilumina Festival.

Serviço:

Ingressos gratuitos

Mais informações e retirada de ingressos: instagram.com/iluminamusic

