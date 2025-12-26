Arpejo é eleita como Agência do Ano pelo Mídia Festival

A agência Arpejo foi a vencedora da 35ª edição do Mídia Festival, evento promovido pela Associação de Profissionais de Propaganda (APP) de Campinas, em novembro de 2025, e considerado a maior premiação do setor de publicidade e propaganda do interior paulista, conforme noticiado por veículos segmentados, como Grandes Nomes da Propaganda.

Vencedora da categoria "Agência do Ano", é a terceira vez que ela leva o prêmio máximo da noite para casa, além de ter garantido presença no pódio em categorias diversas. Entre elas, ouro na categoria Rádio, com a campanha "Crokverso BGS", ouro na categoria Vídeo Cinema/Digital, com o filme "A Toda Hora Equatorial", prata em Branding, com a campanha "Faz o Crok", e bronze em Impresso, com a campanha "Esse é o sabor que a gente gosta", da Santa Massa.

Com 17 anos de história e quase 170 prêmios e nominações no currículo, a conquista do tri revela como a agência vem trilhando seu caminho evolutivo norteada pelo pensamento criativo. É o que explica Fábio Ramos, CEO da Arpejo.

"Ser a Agência do Ano pela terceira vez demonstra a consistência do nosso trabalho ao longo de todos esses anos. Estamos sempre focados na criatividade e na qualidade de cada campanha, e isso é o que vem garantindo o nosso bom posicionamento nos prêmios de maneira geral. Ou seja, mesmo nas demais edições em que não conquistamos o principal título, estamos sempre entre os mais premiados do Mídia Festival, além de outros eventos do segmento".

Fábio destaca que, diante de um mercado que precisa se reinventar a todo instante, manter esse padrão de relevância é um desafio à parte. Isso porque é preciso entender como se adaptar a um número cada vez maior de canais, saber conectar as marcas às mudanças, preservar a essência da mensagem e, é claro, entregar a melhor performance aos clientes.

"Antigamente, você tinha um maior controle sobre as entregas de uma campanha, pois o número de mídias era menor. Já agora, uma campanha pode ser derivada em centenas de formatos. Mas temos conseguido com sucesso manter a integração em multiplataformas".

Novos caminhos e olhares sobre o próprio trabalho

O CEO ressalta que um diferencial deste ano foi o aperfeiçoamento do próprio time Arpejo. Segundo ele, as equipes sempre atuaram de maneira bastante colaborativa. Mas, com o passar dos anos, elas passaram a executar as grandes campanhas de forma cada vez mais autônoma, como foi o caso das principais da agência, que foram premiadas neste ano. Para o profissional, isso mostra como a arte de criar também nasce de técnicas a serem aprendidas e que podem ser reverberadas por meio de metodologias.

Prêmio não é só para Arpejo

Fábio pondera o quanto pensar criativamente traz benefícios que vão muito além do prêmio, pois é positivo para toda uma cadeia de profissionais e setores envolvidos.

"A campanha criativa, bem desenvolvida, beneficia os três grandes principais pilares da propaganda: o anunciante, que colherá os frutos de uma melhor performance do próprio negócio; a agência de publicidade, que alcança mais prestígio e reconhecimento perante os clientes; e, é claro, os profissionais criativos, que vão construindo um portfólio cada vez mais diversificado, com peças criativas e premiadas, desenvolvendo suas próprias carreiras com sucesso".

Além dos três pilares centrais de produção de publicidade, quem está diante do palco, o público, também é favorecido e vem consumindo com entusiasmo, conforme revelado pelo relatório "Inside Advertising: Os principais movimentos da indústria publicitária em 2024" da Kantar IBOPE Media, edição 46 do "Data Stories", divulgada em abril de 2025.

De acordo com o estudo, 52% dos consumidores que responderam à pesquisa acreditam que a publicidade na TV é interessante e gera assunto para conversas, 53% declaram ser favoráveis à publicidade em plataformas de streaming e 53% procuram online pelos produtos que veem anunciados enquanto assistem TV.

Ampliação que acompanha o mercado aquecido

Segundo a referida pesquisa do IBOPE, em 2024 o investimento publicitário atingiu o patamar de R$ 88 bilhões, um crescimento de 10% frente a 2023. E a Arpejo demonstra acompanhar esse movimento, mantendo um crescimento médio de 20% ao ano, de acordo com dados revelados pelo CEO.

Para saber mais, basta acessar: www.instagram.com/agenciaarpejo/﻿