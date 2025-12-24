Quarta, 24 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Civitatis lança expedições à Antártida de avião ou cruzeiro

Novas ofertas da Civitatis incluem um voo direto para Antártida, para visitas de um dia saindo do Chile, e um cruzeiro de dez dias na Antártida sai...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/12/2025 às 11h42
Civitatis lança expedições à Antártida de avião ou cruzeiro
Divulgação Civitatis

A Antártida acaba de ficar um pouco mais próxima do viajante. A Civitatis, plataforma mundial de excursões e atividades presente em mais de 160 países, acaba de adicionar ao seu catálogo duas novas formas de explorar a Antártida: um tour aéreo de um dia saindo de Punta Arenas, no Chile, com pouso na Base Presidente Frei e passeio a pé e de barco; e um cruzeiro de dez dias na Antártida com saídas de Ushuaia. As duas opções já têm datas confirmadas para os próximos meses.

Para Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil, a entrada da Antártida no portfólio da plataforma de reserva de viagens marca um avanço estratégico da empresa na oferta de destinos extremos e de grande apelo natural.

"Levar a Antártida ao alcance dos nossos viajantes é um marco para a Civitatis, mas também para o turismo como um todo. Estamos falando de um destino raro, transformador e que desperta fascínio no mundo inteiro. Ampliar esse acesso, com opções completamente distintas entre si, reforça nosso compromisso de oferecer vivências de altíssimo impacto", afirma Alexandre Oliveira.

Excursão à Antártida de avião a partir de Punta Arenas, Chile

A primeira experiência é uma visita expressa à Antártida por via aérea. Na excursão à Antártida de avião, disponível na plataforma da Civitatis, o voo parte de Punta Arenas, no Chile, e segue diretamente para a Ilha Rei George, o maior território das Shetland do Sul e um dos pólos internacionais de pesquisa científica.

Reconhecida por suas bases multinacionais e por sua paisagem dramática formada por glaciares, montanhas e icebergs, a ilha oferece um cenário único para uma exploração de aproximadamente 12 horas.

O itinerário inclui sobrevoo e travessia da Passagem de Drake, aterrissagem na Base Presidente Frei com caminhada pelos arredores, e navegação em um bote zodiac para observação de pinguins, fauna local e formações de gelo.

As próximas datas disponíveis são: 7 e 13 de janeiro, 10 e 17 de fevereiro, e 12 e 20 de março de 2026.

Cruzeiro à Antártida de dez dias a partir de Ushuaia, Argentina

O cruzeiro de dez dias rumo à Península Antártica disponível na Civitatis parte de Ushuaia e inicia sua navegação pelo Canal de Beagle e pelo Passo Mackinlay, antes de cruzar a Passagem de Drake, rota histórica dos primeiros exploradores do extremo sul do planeta. À medida que a embarcação avança, surgem os primeiros icebergs e montanhas nevadas que anunciam a chegada ao arquipélago das Shetland do Sul.

Ao longo da expedição, os viajantes observam de perto a vida selvagem da região, incluindo pinguins, focas, elefantes-marinhos, baleias-jubarte e orcas. O roteiro percorre alguns dos cenários mais emblemáticos da Antártida, como a Ilha Decepção, a Ilha Rei George, a Ilha Livingston, o Estreito de Gerlache, o Canal Neumayer e o Canal Lemaire.

No roteiro são incluídas duas incursões em terra por dia, sempre feitas com botes tipo zodiac, acompanhadas por guias especializados. As expedições permitem explorar pontos como a Baías Paraíso, colônias de pinguins-de-adélia, a Ilha Cuverville, Neko Harbour, a Ilha Paulet e as Ilhas Melchior.

As próximas datas disponíveis são: 29 de dezembro de 2025; 7, 16 e 25 de janeiro; 25 de fevereiro; 17 e 26 de março de 2026. Todas as opções de acomodação incluem pensão completa e incursões na Antártida.

