Campanha de fim de ano do Bradesco Seguros celebra a empatia

O Grupo Bradesco Seguros iniciou a veiculação de sua campanha publicitária de fim de ano, intitulada "A Descoberta". Criada pela Almap BBDO, o filme apresenta a história de uma menina que encontra um lápis com o qual desenha figuras que ganham vida, tornando-se companhias para ela e outras pessoas.

A trilha sonora do filme é uma versão da música "You’ve Got a Friend", de James Taylor. A canção integrou campanhas anteriores da marca e está associada a mensagens de parceria e apoio.

Segundo o Grupo Bradesco Seguros, a campanha está alinhada ao posicionamento institucional da empresa como parceira presente na vida dos clientes. A estratégia de comunicação prevê exibição em rede nacional, em múltiplos meios, com foco em alcance e fortalecimento da marca.

De acordo com a empresa, a produção do filme envolveu recursos técnicos específicos para a criação dos personagens e ambientações. A peça busca ampliar a presença institucional da marca em um período de grande visibilidade publicitária.

"O objetivo é reforçar o papel do seguro como suporte nos momentos inesperados da vida", afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Para assistir ao filme, basta clicar aqui.