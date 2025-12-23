Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Campanha de fim de ano do Bradesco Seguros celebra a empatia

A produção apresenta uma história sensível sobre conexões humanas e o cuidado que transforma.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/12/2025 às 10h13
Campanha de fim de ano do Bradesco Seguros celebra a empatia
Divulgação

O Grupo Bradesco Seguros iniciou a veiculação de sua campanha publicitária de fim de ano, intitulada "A Descoberta". Criada pela Almap BBDO, o filme apresenta a história de uma menina que encontra um lápis com o qual desenha figuras que ganham vida, tornando-se companhias para ela e outras pessoas.

A trilha sonora do filme é uma versão da música "You’ve Got a Friend", de James Taylor. A canção integrou campanhas anteriores da marca e está associada a mensagens de parceria e apoio.

Segundo o Grupo Bradesco Seguros, a campanha está alinhada ao posicionamento institucional da empresa como parceira presente na vida dos clientes. A estratégia de comunicação prevê exibição em rede nacional, em múltiplos meios, com foco em alcance e fortalecimento da marca.

De acordo com a empresa, a produção do filme envolveu recursos técnicos específicos para a criação dos personagens e ambientações. A peça busca ampliar a presença institucional da marca em um período de grande visibilidade publicitária.

"O objetivo é reforçar o papel do seguro como suporte nos momentos inesperados da vida", afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Para assistir ao filme, basta clicar aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Civitatis
Entretenimento Há 1 dia

Civitatis lança expedições à Antártida de avião ou cruzeiro

Novas ofertas da Civitatis incluem um voo direto para Antártida, para visitas de um dia saindo do Chile, e um cruzeiro de dez dias na Antártida sai...

 Luiz Carlos David Abril Imagens
Entretenimento Há 6 dias

Exposição Imersiva Cazuza Exagerado estreia em São Paulo

Mostra sobre o poeta, cantor e compositor chega ao Shopping Eldorado a partir de 22 de dezembro. Versão paulistana da exposição terá o palco Cantos...
Entretenimento Há 6 dias

Clube Sírio promove última sessão de cinema do ano com o filme "Par Accident"

Produção traz uma narrativa sobre o encontro entre duas jovens argelinas vivendo na França.

 Gerado por ia
Entretenimento Há 6 dias

Whey hidrolisado integra estratégias no pós-bariátrico

A cirurgia bariátrica altera a digestão e reduz a absorção de nutrientes essenciais, aumentando o risco de deficiência proteica. Especialistas apon...

 Divulgação
Entretenimento Há 6 dias

Royal Palm Tower Indaiatuba recebe Certificação ESG Pulse

Unidade é a primeira certificada da rede Royal Palm Hotels & Resorts, no interior de São Paulo.

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 22°
25° Sensação
3.25 km/h Vento
89% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Geral Há 10 minutos

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro
Geral Há 10 minutos

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada
Justiça Há 1 hora

Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação no caso Banco Master
Geral Há 2 horas

Calor intenso e tempestades devem marcar os próximos dias
Geral Há 2 horas

Pescadores profissionais têm até dia 31 para comprovar atividade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,615,02 +0,60%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias