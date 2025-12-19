Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Exposição Imersiva Cazuza Exagerado estreia em São Paulo

Mostra sobre o poeta, cantor e compositor chega ao Shopping Eldorado a partir de 22 de dezembro. Versão paulistana da exposição terá o palco Cantos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 20h22
Exposição Imersiva Cazuza Exagerado estreia em São Paulo
Luiz Carlos David Abril Imagens

Mostra realizada para celebrar a vida e obra de um dos grandes nomes da música nacional, a exposição Cazuza Exagerado inicia sua temporada em São Paulo a partir de 22 de dezembro de 2025, ocupando cerca de 1800 metros quadrados no Shopping Eldorado, em Pinheiros.

Depois de uma temporada no Rio de Janeiro — onde foi vista por mais de 60 mil pessoas e visitantes ilustres, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Marieta Severo, Roberto Frejat, Bebel Gilberto, Rogério Flausino, Wilson Sideral e Sandra de Sá — a exposição chega à capital paulista.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e Bradesco, com realização da Sorria!, coprodução da Hit Makers, empresa do Grupo 4ZERO4, Caselúdico e Viva Cazuza, a mostra celebra os 40 anos do álbum EXAGERADO, lançado em 1985. A exposição chega a São Paulo com metragem ampliada, e com a presença do palco Cantos e Contos, que será dedicado à música, poesia ao vivo e conversas especiais. Ingressos para a temporada estão disponíveis em cazuzaexposicao.com.br.

Grande parte dos mais de 700 itens expostos veio do acervo pessoal preservado durante décadas por Lucinha Araújo, mãe do artista e presidente da Sociedade Viva Cazuza, incluindo roupas, documentos, manuscritos de letras e poemas, desenhos, registros em áudio e vídeo e objetos pessoais do filho. A exposição também recria ambientes importantes da trajetória de Cazuza, como a Pizzaria Guanabara, o palco e o camarim do último show no Canecão, o palco do Chacrinha e a Galeria Alaska.

Em São Paulo, a mostra ganha registros da relação de Cazuza com a cidade, como o primeiro show da turnê Ideologia, realizado no Aeroanta em 1988; a apresentação do Barão Vermelho no Radar Tantã, quando os músicos da banda foram presos e virou matéria de capa de jornal que Cazuza pediu para a mãe emoldurar; além de memórias do período em que o artista viveu parte de seu tratamento na metrópole.

A curadoria é assinada por Ramon Nunes Mello, responsável pelos livros Meu Lance é Poesia e Protegi Teu Nome por Amor. A mostra reúne onze salas imersivas com tecnologia de ponta, hologramas, inteligência artificial e experiências interativas, além dos documentos preservados pela família. A exposição apresenta ambientes temáticos que revisitam todas as fases da trajetória de Cazuza — da infância ao auge da fama, passando pelos anos à frente do Barão Vermelho, a carreira solo e sua atuação como cronista da geração 80.

"Cazuza nos inspira a enxergar a vida com mais coragem, irreverência e arte", afirma Fernando Ligório, CEO do Grupo 4ZERO4. "Durante a temporada carioca, recebemos muitos pedidos para levar a exposição a São Paulo, então é muito especial atender esse desejo do público."

"Em Cazuza Exagerado quisemos conceber um caminho onde todos sentissem a intensidade de sua obra. É uma honra contar a vida do nosso Cajú", atesta Marcelo Jacow, da Caselúdico, responsável pela criação de várias exposições como Castelo Rá Tim Bum, Mickey 90 anos, Batman 80 anos e Silvio Santos vem Aí, entre outras.

As onze salas da exposição foram concebidas para criar uma narrativa visual e sonora da vida de Cazuza.

Na Sala 1 — Agenor Caju, o visitante tem contato com o ambiente familiar, os primeiros anos escolares e os encontros iniciais com o teatro e o circo — experiências que moldaram a personalidade inquieta do artista desde cedo.

A Sala 2 — Maior Abandonado mergulha nos anos iniciais da trajetória musical, destacando sua atuação como vocalista do Barão Vermelho.

A fase solo da carreira é abordada na Sala 3 — Eu Sou Manchete Popular / Álbuns Solo, por meio de uma cenografia interativa que exibe críticas, matérias e imagens raras preservadas ao longo das décadas.

A Sala 4 — Viva o Chacrinha, Viva o Palhaço recria o clima de suas participações no programa do Velho Guerreiro, com luzes e elementos cênicos, incluindo projeções que aproximam o artista e o apresentador do público.

A Sala 5 — Cazuza por Toda Parte mostra um ambiente audiovisual que sincroniza trilhas e imagens animadas por inteligência artificial em painéis e monitores. O efeito é o de um fluxo contínuo de memórias, com os principais registros fotográficos de sua trajetória.

Os últimos anos de vida também são abordados na Sala 6 — Caravana do Delírio, que recria a veraneio preta com a qual Cazuza cruzava o Rio de Janeiro ao lado dos amigos, no período em que já estava doente.

As Salas 7/8 — Camarim e o Canecão / O Tempo Não Para reconstroem o camarim e o palco do último show no Canecão e propõem uma imersão no repertório do disco ao vivo que marcou sua maturidade artística.

Na Sala 9 – Poesia, o poema Cineac Trianon é declamado por artistas que interpretaram Cazuza no cinema e no teatro.

No trecho final do percurso, a Sala 10 — Na Mídia, na Novidade Média, traz vitrines de filmes em que teve participações e fachadas da vida cultural que eram frequentadas por Cazuza — como a Galeria Alaska e a Pizzaria Guanabara.

Fechando a experiência, a última sala da exposição, a Sala 11 — Eu Ando Muito Bem Acompanhado simula o salão da Pizzaria Guanabara, onde o público escolhe personagens reais da vida de Cazuza com depoimentos em vídeo de Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Frejat, Bebel Gilberto, Fernanda Montenegro, Pedro Bial e Sandra de Sá.

"Cada sala foi pensada para provocar emoção, como se o público caminhasse pelos bastidores da vida e da obra de Cazuza", resume o curador Ramon Nunes Mello.

A exposição também contará com uma loja oficial com produtos inspirados na obra e na imagem do artista, incluindo vinis, camisetas, azulejos decorativos, pins e outros itens exclusivos.

CAZUZA EXAGERADO

Onde: Shopping Eldorado
Endereço: Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros
Quando: a partir de 22 de dezembro de 2025
Classificação Etária: 14 anos. Menores acompanhados por um responsável

Horário:
Segunda a sábado: 10h às 21h15 (última sessão)
Domingo: 14h às 19h15 (última sessão)

Horário especial de fim de ano:
22/12 e 23/12 — 10h às 22h15 (última sessão)
24/12 — 10h às 16h15 (última sessão)
31/12 — 10h às 15h15 (última sessão)
Dias 25/12 e 01/01 — fechado
Vendas: cazuzaexposicao.com.br

Observações:
Clientes dos cartões de crédito Bradesco, Bradescard, Next e Digio têm 20% de desconto na compra realizada online ou na bilheteria física no Shopping Eldorado, limitado a 4 ingressos por CPF.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
