Filme conecta referências do cinema negro às novas gerações

De Tudo Que Poderia Te Deixar, novo filme do diretor Beto Oliveira, terminou suas filmagens no final do segundo semestre de 2025. A obra, classificada como comédia infantojuvenil, entrelaça afetos, memórias negras e humor, propondo um diálogo inédito entre a tradição do cinema brasileiro e os olhares de uma nova geração marcada pelas redes sociais e pelo consumo rápido de imagens.

A narrativa apresenta os irmãos Jeferson (Cicero Lucas de Marte Um) e Adélia (Becky Moreira), moradores de uma comunidade periférica que sonham em ter o cinema como profissão. Mas percebem que o cinema é elitista e não lhes dá lugar. Prestes a entregar seu currículo em um supermercado, Jeferson presencia um acidente inusitado bem na sua frente e conhece Any Star (Laura Rauseo de Turma da Mônica: Laços), uma supercelebridade da internet que, a caminho de um evento geek, tem o carro quebrado bem no coração da sua comunidade.

Sem imaginar quem ela é, Jeferson a leva para sua casa. É quando Adélia e seus amigos logo a reconhecem e decidem fazer uma proposta ousada que irá mudar suas vidas para sempre: "Vamos fazer um filme juntos?".

Tudo pode dar errado, mas se eles não conquistarem o sucesso, pelo menos terão vivido o último momento épico antes da 'vida adulta'. E o acontecimento dá início a uma trama em que passado e presente do cinema se cruzam, conduzindo personagens a descobertas sobre si mesmos e sobre a força da criação coletiva. Numa mistura de "Saneamento Básico" com "Noite Americana", o filme mostra como a juventude pensa o futuro do cinema brasileiro.

Mas é claro que o sumiço da estrela das redes sociais não passa despercebido. E logo a polícia começa a investigar o caso, dando início a uma grande confusão.

O enredo, escrito e dirigido pelo cineasta Beto Oliveira, incorpora referências emblemáticas da cinematografia nacional, com personagens do cinema brasileiro como o Homem da Capa Preta (interpretado por Nizo Neto), Durval (interpretado por Ary França), Sargento Getúlio (interpretado por Moacir Fercon) e Carvana, dono do Bar Esperança, ao mesmo tempo em que batiza seus protagonistas com nomes de cineastas negros brasileiros.

Assim, a obra constrói uma ponte simbólica entre os clássicos que marcaram a história do cinema e os espectadores mais jovens, convidando-os a reconhecer-se como parte da cinematografia brasileira. O elenco reúne artistas como Cícero Lucas (Marte Um), em seu mais novo papel no cinema, contracenando com Laura Rauseo (Turma da Mônica: Laços) e a cantora estreante Becky Moreira. Conduzindo a trama com nomes conhecidos do cinema brasileiro como Gilda Nomacce (Enterre seus mortos), Darlan Cunha (Cidade de Deus), Ary França (Durval Discos) e Nizo Neto (O Prefeito), numa comédia irreverente para conquistar o público jovem e a crítica.

Ao escolher a comédia como linguagem, De Tudo Que Poderia Te Deixar retoma um gênero historicamente popular no país e o ressignifica, inserindo nele vozes e memórias que raramente alcançam o protagonismo. A proposta combina leveza narrativa com crítica social, criando uma obra que se propõe a divertir, mas também a questionar e a preservar a memória cultural brasileira.

Produzido pela Frame7 Cinema com estreia ainda sem data definida, o longa reforça a tendência do audiovisual nacional de investir em histórias que se apoiam na herança de um cinema clássico, mas que se abrem a novos públicos.