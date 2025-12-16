Terça, 16 de Dezembro de 2025
Filme conecta referências do cinema negro às novas gerações

Ao unir referências históricas do cinema brasileiro a linguagens contemporâneas, o filme busca aproximar diferentes gerações de espectadores e refo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/12/2025 às 12h53

De Tudo Que Poderia Te Deixar, novo filme do diretor Beto Oliveira, terminou suas filmagens no final do segundo semestre de 2025. A obra, classificada como comédia infantojuvenil, entrelaça afetos, memórias negras e humor, propondo um diálogo inédito entre a tradição do cinema brasileiro e os olhares de uma nova geração marcada pelas redes sociais e pelo consumo rápido de imagens.

A narrativa apresenta os irmãos Jeferson (Cicero Lucas de Marte Um) e Adélia (Becky Moreira), moradores de uma comunidade periférica que sonham em ter o cinema como profissão. Mas percebem que o cinema é elitista e não lhes dá lugar. Prestes a entregar seu currículo em um supermercado, Jeferson presencia um acidente inusitado bem na sua frente e conhece Any Star (Laura Rauseo de Turma da Mônica: Laços), uma supercelebridade da internet que, a caminho de um evento geek, tem o carro quebrado bem no coração da sua comunidade.

Sem imaginar quem ela é, Jeferson a leva para sua casa. É quando Adélia e seus amigos logo a reconhecem e decidem fazer uma proposta ousada que irá mudar suas vidas para sempre: "Vamos fazer um filme juntos?".

Tudo pode dar errado, mas se eles não conquistarem o sucesso, pelo menos terão vivido o último momento épico antes da 'vida adulta'. E o acontecimento dá início a uma trama em que passado e presente do cinema se cruzam, conduzindo personagens a descobertas sobre si mesmos e sobre a força da criação coletiva. Numa mistura de "Saneamento Básico" com "Noite Americana", o filme mostra como a juventude pensa o futuro do cinema brasileiro.

Mas é claro que o sumiço da estrela das redes sociais não passa despercebido. E logo a polícia começa a investigar o caso, dando início a uma grande confusão.

O enredo, escrito e dirigido pelo cineasta Beto Oliveira, incorpora referências emblemáticas da cinematografia nacional, com personagens do cinema brasileiro como o Homem da Capa Preta (interpretado por Nizo Neto), Durval (interpretado por Ary França), Sargento Getúlio (interpretado por Moacir Fercon) e Carvana, dono do Bar Esperança, ao mesmo tempo em que batiza seus protagonistas com nomes de cineastas negros brasileiros.

Assim, a obra constrói uma ponte simbólica entre os clássicos que marcaram a história do cinema e os espectadores mais jovens, convidando-os a reconhecer-se como parte da cinematografia brasileira. O elenco reúne artistas como Cícero Lucas (Marte Um), em seu mais novo papel no cinema, contracenando com Laura Rauseo (Turma da Mônica: Laços) e a cantora estreante Becky Moreira. Conduzindo a trama com nomes conhecidos do cinema brasileiro como Gilda Nomacce (Enterre seus mortos), Darlan Cunha (Cidade de Deus), Ary França (Durval Discos) e Nizo Neto (O Prefeito), numa comédia irreverente para conquistar o público jovem e a crítica.

Ao escolher a comédia como linguagem, De Tudo Que Poderia Te Deixar retoma um gênero historicamente popular no país e o ressignifica, inserindo nele vozes e memórias que raramente alcançam o protagonismo. A proposta combina leveza narrativa com crítica social, criando uma obra que se propõe a divertir, mas também a questionar e a preservar a memória cultural brasileira.

Produzido pela Frame7 Cinema com estreia ainda sem data definida, o longa reforça a tendência do audiovisual nacional de investir em histórias que se apoiam na herança de um cinema clássico, mas que se abrem a novos públicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
