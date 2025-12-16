Terça, 16 de Dezembro de 2025
Polícia do Rio deflagra ofensiva contra finanças do Comando Vermelho

Ação ocorre no Rio, Minas e Mato Grosso com bloqueio de R$ 600 milhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/12/2025 às 10h27

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira, (16) mais uma fase da Operação Contenção contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, principal facção criminosa do estado, que atua em diferentes regiões do país.

A ação incluiu o pedido de bloqueio judicial de cerca de R$ 600 milhões, além do cumprimento de mandados de busca, apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias ligadas à facção. Segundo a polícia, a operação ocorre no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso, com foco em pessoas físicas, empresas e patrimônios usados para esconder e movimentar dinheiro do crime.

Segundo a Polícia Civil, a facção mantinha uma rede estruturada para movimentar recursos ilegais no sistema financeiro formal. O dinheiro era usado para bancar armas, drogas, imóveis, veículos e manter o controle de territórios.

As investigações apontam que Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, responsável pela parte financeira do grupo, coordenavam o esquema com o apoio de terceiros e empresas de fachada.

As apurações identificaram movimentações financeiras muito acima da renda declarada, com contas que funcionavam como cofres da facção. Esses valores foram bloqueados por decisão judicial.

Dinheiro vivo

O esquema também utilizava pessoas recrutadas pelo crime para fazer depósitos em dinheiro vivo, em pequenas quantias e em diferentes bancos, no mesmo dia, numa tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Parte do dinheiro era concentrada no município de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, escolhido justamente por estar distante das áreas mais visíveis do tráfico, reduzindo a exposição dos líderes criminosos, segundo as investigações.

Além do bloqueio bancário, a Justiça determinou o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e uma propriedade rural em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com análise de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais apreendidos.

Comando Vermelho

A ação conta com apoio das polícias civis de Minas Gerais e Mato Grosso, e integra a Operação Contenção, ofensiva lançada para enfraquecer o Comando Vermelho. Segundo o governo estadual, desde o início da operação, mais de 250 pessoas foram presas, 136 mortas em confronto e centenas de armas e munições retiradas de circulação.

A primeira etapa da Operação Contenção , realizada no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, foi a mais letal da história do estado, com 122 mortos, dos quais cinco eram policiais.

Ao todo, foram feitas 113 prisões. O principal alvo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, está foragido. Ele é considerado o principal chefe do Comando Vermelho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
