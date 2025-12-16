Começa hoje terça feira o pagamento do IPVA 2026 no RS

Começa nesta terça-feira, 16 de dezembro, o período de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Rio Grande do Sul. O tributo poderá ser quitado com descontos progressivos para pagamento antecipado ou parcelado em até seis vezes, ampliando o prazo para quitação.

Quem quitar o imposto até 30 de dezembro terá desconto de antecipação de 3% e não sofrerá a incidência da variação da UPF/RS, estimada em 4,43%, o que representa uma redução potencial de 7,43%. As vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários que também se enquadram nos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Com a soma de todos os descontos máximos disponíveis e o pagamento antecipado em dezembro, é possível obter redução de até 25,69% no valor total do IPVA, já que os benefícios são cumulativos. Cerca de 1 milhão de veículos, o equivalente a quase um quarto da frota, podem aproveitar o desconto máximo neste período. A soma dos benefícios deve chegar a R$ 328 milhões.

A expectativa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) é arrecadar R$ 6,2 bilhões brutos com o IPVA 2026. O valor é dividido automaticamente, sendo 50% destinados ao Estado e 50% ao município onde o veículo está licenciado. Conforme estimativas da Receita Estadual, o pagamento antecipado até 30 de dezembro deve gerar arrecadação bruta de aproximadamente R$ 1,98 bilhão.

Descontos em janeiro, fevereiro e março

Também há descontos para quem optar pela quitação em janeiro, fevereiro ou março. Até 31 de janeiro, o desconto é de 3%; até 27 de fevereiro, 2%; e até 31 de março, 1%. Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF. Quem pagar no vencimento por placas, unificado para 30 de abril, não terá desconto de antecipação, apenas os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão. Com todos os benefícios, os descontos máximos podem chegar a 22,40% em janeiro, 21,60% em fevereiro e 20,80% em março.

Quem não optar pela antecipação ou parcelamento deverá quitar o IPVA até a data de vencimento da placa, que em 2026 foi unificada para 30 de abril.

Desconto do Bom Motorista

Os descontos para bons motoristas seguem as mesmas regras de anos anteriores e variam conforme o período sem infrações de trânsito. O desconto é de 15% para quem não recebeu multas entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025; 10% para quem está sem multas desde 1º de novembro de 2023; e 5% para quem não cometeu infrações desde 1º de novembro de 2024. Em 2026, cerca de 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, totalizando R$ 235 milhões em benefícios.

Desconto do Bom Cidadão (NFG)

O desconto do Bom Cidadão é concedido aos contribuintes participantes do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) que solicitam CPF na nota fiscal. O benefício é de 5% para quem tem 150 notas ou mais; 3% para quem possui entre 100 e 149 notas; e 1% para quem tem entre 51 e 99 notas. O programa bateu recorde em 2026, com 908 mil veículos contemplados e R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.

Parcelamento em seis vezes

O IPVA 2026 pode ser parcelado em até seis vezes, sem juros, desde que o contribuinte faça a adesão com o pagamento da primeira parcela até 30 de janeiro de 2026. As parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março contam com descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão. Para parcelar, o pagamento deve obrigatoriamente iniciar em janeiro. Quem optar pelo Pix precisa gerar um novo QR Code a cada mês.

Como e onde pagar

Para efetuar o pagamento, o proprietário deve informar o número do Renavam e a placa do veículo nos bancos credenciados ou gerar o QR Code pelo site ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS. Junto com o IPVA, é possível quitar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

O pagamento pode ser feito no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. O Pix também está disponível em mais de 760 instituições. É importante observar os horários de funcionamento das instituições financeiras para não perder os prazos.

Para consultar valores ou gerar o QR Code, é necessário acessar o site com login gov.br, nível prata ou ouro. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança. Antes de pagar, verifique os dados do destinatário: IPVA SEFAZ/RS, CNPJ 87.958.674/0001-81, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., com endereço na Avenida Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.