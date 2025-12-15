Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Receita Estadual institui Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do Imposto sobre Bens e Serviços

A Receita Estadual instituiu, nesta segunda-feira (15/12), o Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do IBS (Piloto RTC – IBS). A iniciativ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/12/2025 às 20h51
Receita Estadual institui Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do Imposto sobre Bens e Serviços
-

A Receita Estadual instituiu, nesta segunda-feira (15/12), o Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do IBS (Piloto RTC – IBS). A iniciativa tem como objetivo central validar, em ambiente prático, as soluções tecnológicas e os processos necessários para a futura implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A realização do piloto está alinhada às ações decorrentes do edital de chamamento público 1/2025, publicado no Diário Oficial da União em julho. No documento, o Rio Grande do Sul foi selecionado para o desenvolvimento do módulo de apuração do IBS – atualmente em desenvolvimento pela Receita Estadual, em parceria com a Procergs - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul.

O piloto constitui uma etapa de maturação e testes das funcionalidades que integrarão a solução nacional, contribuindo para uma transição gradual, segura e alinhada às diretrizes do Comitê Gestor do IBS (CGIBS).

Cronograma efuncionamento

Com data de início prevista para 5 de janeiro de 2026, o piloto funcionará em etapas escalonadas. Na primeira fase, participarão empresas selecionadas que emitem e recebem Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, modelo 55). A ação permitirá testar a robustez do sistema de apuração assistida com dados reais, mas sem gerar ônus financeiro ou vinculação fiscal para os participantes.

O ambiente de testes visa identificar melhorias, ajustar fluxos de informação e promover a preparação dos sistemas para o uso massificado, já adaptado ao novo modelo de tributação sobre o consumo.

Mais informações

O Piloto RTC - IBS deverá contar com a participação de empresas selecionadas que já estão declarando informações do IBS em documentos fiscais. No segundo trimestre, o número de empresas participantes deve ser ampliado.

O módulo está em fase final de construção e já recebe as informações declaradas nos campos do imposto nos documentos fiscais emitidos pelos contribuintes. Com funcionalidades intuitivas e de fácil operação, o sistema mostrará para os contribuintes os débitos e créditos tributários acumulados, além do saldo a ser pago.

Como o piloto utilizará informações reais dos contribuintes, as empresas serão selecionadas considerando, entre outros critérios, a qualidade dos dados de IBS informados em suas notas fiscais. Embora a exigência das informações dos novos tributos não seja nesse momento validada, a preocupação com a antecipação da implantação não deve ser exclusiva das empresas do piloto: é altamente recomendada a todas as empresas, pois reduz riscos operacionais e contribuiu para a identificação de eventuais ajustes.

Para garantir a clareza das informações e auxiliar as empresas participantes e a sociedade em geral a entenderem o escopo do projeto, a Receita Estadual disponibilizou uma página com perguntas frequentes e respostas .

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 3 horas

Prazo para adesão ao Refaz Reconstrução II termina na quarta-feira (17)

Empresas do Rio Grande do Sul têm até quarta-feira (17/12) para aderir ao Programa Refaz Reconstrução II e quitar débitos de ICMS com condições exc...
Executivo Há 4 horas

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação

O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde desta segunda-feira (15/12), uma série de projetos de lei (PLs) aprovados pela Assembleia Legislativ...
Geral Há 4 horas

MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML

Prédio está abandonado e requer com urgência a preservação

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade

Com exceção da fronteira ao sul, todo o estado deve ser afetado
Obras Há 5 horas

Governo do Estado investe R$ 5,5 milhões em obras iniciadas em prédios públicos em outubro e novembro

O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
20° Sensação
0.13 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Gestão Feminina Há 7 minutos

Três mulheres irão administrar a Câmara de Vereadores de Tenente Portela em 2026
Legislativo Regional Há 19 minutos

Câmaras da região Celeiro definem novas Mesas Diretoras
Justiça Há 2 horas

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro passará por perícia médica na próxima quarta-feira
Justiça Há 2 horas

Deputada estadual do RJ se torna ré por envolvimento com milícia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,05%
Euro
R$ 6,37 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,654,13 -0,06%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias