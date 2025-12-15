Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prazo para adesão ao Refaz Reconstrução II termina na quarta-feira (17)

Empresas do Rio Grande do Sul têm até quarta-feira (17/12) para aderir ao Programa Refaz Reconstrução II e quitar débitos de ICMS com condições exc...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/12/2025 às 20h21
Prazo para adesão ao Refaz Reconstrução II termina na quarta-feira (17)
-

Empresas do Rio Grande do Sul têm até quarta-feira (17/12) para aderir ao Programa Refaz Reconstrução II e quitar débitos de ICMS com condições excepcionais. O programa, desenvolvido pela Receita Estadual e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), é uma oportunidade única para quem não participou da primeira fase e deseja regularizar sua situação fiscal com descontos expressivos.

Até esta segunda-feira (15/12), o balanço parcial indicava que 829 contribuintes já haviam aderido ao programa, totalizando 992 pedidos. O valor bruto negociado chega a R$ 460 milhões, com previsão de ingresso de R$ 175 milhões. Mais de R$ 96 milhões já foram pagos, garantindo recursos imediatos para o Estado e fôlego financeiro para as empresas.

Como funciona

O Refaz Reconstrução II permite o pagamento de débitos de ICMS vencidos até 28 de fevereiro de 2025, com reduções significativas em juros e multas. A adesão deve ser feita exclusivamente em parcela única:

  • 95% de desconto em juros e multas para a maioria dos débitos comuns de ICMS.
  • 90% de desconto para casos específicos, como infrações menos graves ou ligadas a obrigações acessórias.

Novidade em relação ao Refaz I

No Refaz I, para obter o desconto máximo, o contribuinte deveria aderir com todos os débitos elegíveis, a chamada Regra de Ouro. Já no Refaz Reconstrução II, é possível selecionar livremente os débitos de interesse, dentre os elegíveis, o que torna a adesão mais flexível.

Por que aproveitar?

Além de regularizar a situação fiscal, a medida contribui para a retomada econômica do Rio Grande do Sul. Na primeira fase do Refaz Reconstrução, mais de 8 mil empresas aderiram, renegociando R$ 7,18 bilhões em débitos e garantindo R$ 2,86 bilhões de economia para o setor produtivo.

Como aderir

A adesão pode ser feita:

Após o pagamento, contribuintes com débitos em discussão devem protocolar a desistência de ações ou recursos em até dez dias. Débitos em cobrança judicial terão incidência de honorários advocatícios e não incluem custas processuais.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 2 horas

Receita Estadual institui Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do Imposto sobre Bens e Serviços

A Receita Estadual instituiu, nesta segunda-feira (15/12), o Projeto Piloto do Sistema de Apuração Assistida do IBS (Piloto RTC – IBS). A iniciativ...
Executivo Há 4 horas

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação

O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde desta segunda-feira (15/12), uma série de projetos de lei (PLs) aprovados pela Assembleia Legislativ...
Geral Há 4 horas

MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML

Prédio está abandonado e requer com urgência a preservação

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade

Com exceção da fronteira ao sul, todo o estado deve ser afetado
Obras Há 5 horas

Governo do Estado investe R$ 5,5 milhões em obras iniciadas em prédios públicos em outubro e novembro

O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
20° Sensação
0.13 km/h Vento
99% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Gestão Feminina Há 7 minutos

Três mulheres irão administrar a Câmara de Vereadores de Tenente Portela em 2026
Legislativo Regional Há 19 minutos

Câmaras da região Celeiro definem novas Mesas Diretoras
Justiça Há 2 horas

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master
Justiça Há 2 horas

Bolsonaro passará por perícia médica na próxima quarta-feira
Justiça Há 2 horas

Deputada estadual do RJ se torna ré por envolvimento com milícia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,05%
Euro
R$ 6,37 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 493,654,13 -0,06%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias