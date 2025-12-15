Segunda, 15 de Dezembro de 2025
Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade

Com exceção da fronteira ao sul, todo o estado deve ser afetado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/12/2025 às 19h18
Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (15) um alerta laranja de tempestade e ventos que podem chegar a 100 Km/h no Rio Grande do Sul. O aviso é válido até as 10 horas desta terça-feira (16).

Segundo o alerta, são previstos chuva de 30 a 100 milímetros por dia; ventos intensos, de 60 a 100 km/h; e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Todas as áreas do RS, segundo o Inmet, poderão ser afetadas, incluindo a região Metropolitana de Porto Alegre , com exceção da porção fronteiriça mais ao sul do estado, como Uruguaiana, Santana do Livramento e Bagé. Todo o litoral do estado poderá ser atingido por ventos costeiros e movimentação de dunas.

A recomendação do Inmet é que em caso de rajadas de vento as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, em razão do risco de queda e de descargas elétricas. O instituto também aconselha a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
