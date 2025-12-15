Governo do Estado investe R$ 5,5 milhões em obras iniciadas em prédios públicos em outubro e novembro
O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções...
15/12/2025 às 18h36
O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções, distribuídas em seis municípios, são fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). O levantamento não inclui melhorias realizadas em escolas da Rede Estadual. No mesmo período, 52 instituições de ensino receberam investimentos que somam R$ 52,6 milhões.
Em outubro, Porto Alegre concentrou a maior parte dos recursos, com quatro das oito obras iniciadas e R$ 1,5 milhão aplicados no município, chegando a R$ 2,5 milhões em todo o Estado. Na capital, foram iniciadas melhorias no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (investimento de R$ 759,7 mil), na Secretaria da Fazenda (R$ 240 mil), no Teatro de Arena (R$ 100 mil) e no Centro Administrativo Fernando Ferrari (R$ 50 mil), respectivamente. No mesmo período, destaca-se ainda a obra na sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo, que recebeu R$ 1,2 milhão.
Em novembro, Porto Alegre liderou os investimentos, concentrando R$ 2,6 milhões e sete das nove obras iniciadas no período. As outras intervenções foram realizadas na demolição do Presídio Estadual de Bento Gonçalves e na 22ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Crissiumal, completando o total de R$ 2,9 milhões investidos no mês.
O crescimento dos valores destinados à infraestrutura demonstra a nova realidade financeira do Estado. Os investimentos resultam da recuperação da capacidade de investimento do governo gaúcho.
Outubro
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Investimento: R$ 759,7 mil Obra: reforma e instalação de dois elevadores no prédio 3
Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre Investimento: R$ 240 mil Obra: reforma das salas que compõem o Gabinete do Tesouro do Estado
Teatro de Arena, em Porto Alegre Investimento: R$ 100 mil Obra: readequação da rede elétrica
Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre Investimento: R$ 50 mil Obra: manutenção das instalações elétricas e de lógica, e troca dos revestimentos da Sala de Governança da Secretaria de Obras Públicas
22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal Investimento: R$ 70,4 mil Obra: manutenção das instalações elétricas
Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba Julieta Balestro, em Guaíba Investimento: R$ 67,3 mil Obra: adequação da estrutura física destinada a implementação da lavanderia
Penitenciária Modulada Estadual de Osório Investimento: R$ 36,9 mil Obra: demolição da estrutura pré-moldada e execução de alvenaria na passarela
Sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo Investimento: R$ 1,2 milhão Obra: manutenção predial, das instalações elétricas, revestimentos, piso, parede e pinturas
Novembro
Presídio Estadual de Bento Gonçalves Investimento: R$ 330,9 mil Obra: demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves
22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal Investimento: R$ 16 mil Obra: reforma da cobertura
Quartel General da Brigada Militar, em Porto Alegre Investimento: R$ 1,3 milhão Obra: recuperação estrutural do prédio 1 da Agência Central de Inteligência da Brigada Militar
Sede complementar da Secretaria de Comunicação, em Porto Alegre Investimento: R$ 394 mil Obra: manutenção da cobertura, instalações elétricas e revestimentos internos
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre Investimento: R$ 334 mil Obra: manutenção corretiva do prédio 2
16ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre Investimento: R$ 247,4 mil Obra: substituição de portas, recuperação de esquadrias, manutenção dos revestimentos e pintura
12ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre Investimento: R$ 148,8 mil Obra: reforma do telhado
Centro Estadual de Treinamento Esportivo, em Porto Alegre Investimento: R$ 125 mil Obra: reforma das instalações elétricas e recuperação estrutural da cabine de medição
Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre Investimento: R$ 76,6 mil Obra: manutenção corretiva do prédio principal da Escola de Saúde Pública
