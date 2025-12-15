Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado investe R$ 5,5 milhões em obras iniciadas em prédios públicos em outubro e novembro

O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/12/2025 às 18h36

O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções, distribuídas em seis municípios, são fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). O levantamento não inclui melhorias realizadas em escolas da Rede Estadual. No mesmo período, 52 instituições de ensino receberam investimentos que somam R$ 52,6 milhões.

Em outubro, Porto Alegre concentrou a maior parte dos recursos, com quatro das oito obras iniciadas e R$ 1,5 milhão aplicados no município, chegando a R$ 2,5 milhões em todo o Estado. Na capital, foram iniciadas melhorias no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (investimento de R$ 759,7 mil), na Secretaria da Fazenda (R$ 240 mil), no Teatro de Arena (R$ 100 mil) e no Centro Administrativo Fernando Ferrari (R$ 50 mil), respectivamente. No mesmo período, destaca-se ainda a obra na sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo, que recebeu R$ 1,2 milhão.

Em novembro, Porto Alegre liderou os investimentos, concentrando R$ 2,6 milhões e sete das nove obras iniciadas no período. As outras intervenções foram realizadas na demolição do Presídio Estadual de Bento Gonçalves e na 22ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Crissiumal, completando o total de R$ 2,9 milhões investidos no mês.

O crescimento dos valores destinados à infraestrutura demonstra a nova realidade financeira do Estado. Os investimentos resultam da recuperação da capacidade de investimento do governo gaúcho.

22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal, tem reformas em suas instalações e cobertura -Foto: Gabriel Immich/Ascom Polícia Civil
22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal, tem reformas em suas instalações e cobertura -Foto: Gabriel Immich/Ascom Polícia Civil

Outubro

  • Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 759,7 mil
    Obra: reforma e instalação de dois elevadores no prédio 3

  • Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 240 mil
    Obra: reforma das salas que compõem o Gabinete do Tesouro do Estado

  • Teatro de Arena, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 100 mil
    Obra: readequação da rede elétrica

  • Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 50 mil
    Obra: manutenção das instalações elétricas e de lógica, e troca dos revestimentos da Sala de Governança da Secretaria de Obras Públicas

  • 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal
    Investimento: R$ 70,4 mil
    Obra: manutenção das instalações elétricas

  • Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba Julieta Balestro, em Guaíba
    Investimento: R$ 67,3 mil
    Obra: adequação da estrutura física destinada a implementação da lavanderia

  • Penitenciária Modulada Estadual de Osório
    Investimento: R$ 36,9 mil
    Obra: demolição da estrutura pré-moldada e execução de alvenaria na passarela

  • Sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo
    Investimento: R$ 1,2 milhão
    Obra: manutenção predial, das instalações elétricas, revestimentos, piso, parede e pinturas

Cete, em Porto Alegre, recebe investimento de R$ 125 mil para reforma de suas instalações elétricas -Foto: Pedro Maciel/Ascom SOP
Cete, em Porto Alegre, recebe investimento de R$ 125 mil para reforma de suas instalações elétricas -Foto: Pedro Maciel/Ascom SOP

Novembro

  • Presídio Estadual de Bento Gonçalves
    Investimento: R$ 330,9 mil
    Obra: demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves

  • 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal
    Investimento: R$ 16 mil
    Obra: reforma da cobertura

  • Quartel General da Brigada Militar, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 1,3 milhão
    Obra: recuperação estrutural do prédio 1 da Agência Central de Inteligência da Brigada Militar

  • Sede complementar da Secretaria de Comunicação, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 394 mil
    Obra: manutenção da cobertura, instalações elétricas e revestimentos internos

  • Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 334 mil
    Obra: manutenção corretiva do prédio 2

  • 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 247,4 mil
    Obra: substituição de portas, recuperação de esquadrias, manutenção dos revestimentos e pintura

  • 12ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 148,8 mil
    Obra: reforma do telhado

  • Centro Estadual de Treinamento Esportivo, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 125 mil
    Obra: reforma das instalações elétricas e recuperação estrutural da cabine de medição

  • Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre
    Investimento: R$ 76,6 mil
    Obra: manutenção corretiva do prédio principal da Escola de Saúde Pública

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Executivo Há 18 minutos

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação

O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde desta segunda-feira (15/12), uma série de projetos de lei (PLs) aprovados pela Assembleia Legislativ...
Geral Há 18 minutos

MPF aciona União e governo do Rio para proteger acervo do IML

Prédio está abandonado e requer com urgência a preservação

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 31 minutos

Inmet emite alerta para o RS de ventos de até 100 km/h e tempestade

Com exceção da fronteira ao sul, todo o estado deve ser afetado
Geral Há 2 horas

Defesa Civil alerta para temporais em SP a partir desta terça-feira

Maiores volumes de chuva devem ocorrer na faixa litorânea
Geral Há 2 horas

Procon paulistano multa Enel em cerca de R$ 14,3 milhões

Ao menos 54 mil clientes continuam sem energia elétrica em São Paulo

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 28°
21° Sensação
1.57 km/h Vento
97% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 50 segundos

Comissão aprova projeto que prevê porte de arma em imóvel rural
Executivo Há 15 minutos

Leite sanciona projetos de lei que abrangem agro, desenvolvimento econômico, infraestrutura e educação
Câmara Há 15 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova mudança no uso de recursos para capacitação de gestores esportivos
Câmara Há 15 minutos

Motta quer votar hoje criação do comitê gestor do novo imposto de bens e serviços e outras três propostas
Economia Há 15 minutos

Receita amplia para 173 total de benefícios fiscais a serem declarados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,04%
Euro
R$ 6,37 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 494,372,41 -4,58%
Ibovespa
162,481,73 pts 1.07%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias