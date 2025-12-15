Governo do Estado investe R$ 5,5 milhões em obras iniciadas em prédios públicos em outubro e novembro

O governo do Estado destinou R$ 5,5 milhões para a execução de 17 obras em 15 prédios públicos, iniciadas entre outubro e novembro. As intervenções, distribuídas em seis municípios, são fiscalizadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). O levantamento não inclui melhorias realizadas em escolas da Rede Estadual. No mesmo período, 52 instituições de ensino receberam investimentos que somam R$ 52,6 milhões.

Em outubro, Porto Alegre concentrou a maior parte dos recursos, com quatro das oito obras iniciadas e R$ 1,5 milhão aplicados no município, chegando a R$ 2,5 milhões em todo o Estado. Na capital, foram iniciadas melhorias no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (investimento de R$ 759,7 mil), na Secretaria da Fazenda (R$ 240 mil), no Teatro de Arena (R$ 100 mil) e no Centro Administrativo Fernando Ferrari (R$ 50 mil), respectivamente. No mesmo período, destaca-se ainda a obra na sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo, que recebeu R$ 1,2 milhão.

Em novembro, Porto Alegre liderou os investimentos, concentrando R$ 2,6 milhões e sete das nove obras iniciadas no período. As outras intervenções foram realizadas na demolição do Presídio Estadual de Bento Gonçalves e na 22ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Crissiumal, completando o total de R$ 2,9 milhões investidos no mês.

O crescimento dos valores destinados à infraestrutura demonstra a nova realidade financeira do Estado. Os investimentos resultam da recuperação da capacidade de investimento do governo gaúcho.

22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal, tem reformas em suas instalações e cobertura -Foto: Gabriel Immich/Ascom Polícia Civil

Outubro

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

Investimento: R$ 759,7 mil Obra: reforma e instalação de dois elevadores no prédio 3 Secretaria da Fazenda, em Porto Alegre

Investimento: R$ 240 mil Obra: reforma das salas que compõem o Gabinete do Tesouro do Estado Teatro de Arena, em Porto Alegre

Investimento: R$ 100 mil Obra: readequação da rede elétrica Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre

Investimento: R$ 50 mil Obra: manutenção das instalações elétricas e de lógica, e troca dos revestimentos da Sala de Governança da Secretaria de Obras Públicas 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal

Investimento: R$ 70,4 mil Obra: manutenção das instalações elétricas Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba Julieta Balestro, em Guaíba

Investimento: R$ 67,3 mil Obra: adequação da estrutura física destinada a implementação da lavanderia Penitenciária Modulada Estadual de Osório

Investimento: R$ 36,9 mil Obra: demolição da estrutura pré-moldada e execução de alvenaria na passarela Sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Passo Fundo

Investimento: R$ 1,2 milhão

Obra: manutenção predial, das instalações elétricas, revestimentos, piso, parede e pinturas

Cete, em Porto Alegre, recebe investimento de R$ 125 mil para reforma de suas instalações elétricas -Foto: Pedro Maciel/Ascom SOP

Novembro

Presídio Estadual de Bento Gonçalves

Investimento: R$ 330,9 mil Obra: demolição do antigo Presídio Estadual de Bento Gonçalves 22ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crissiumal

Investimento: R$ 16 mil Obra: reforma da cobertura Quartel General da Brigada Militar, em Porto Alegre

Investimento: R$ 1,3 milhão Obra: recuperação estrutural do prédio 1 da Agência Central de Inteligência da Brigada Militar Sede complementar da Secretaria de Comunicação, em Porto Alegre

Investimento: R$ 394 mil Obra: manutenção da cobertura, instalações elétricas e revestimentos internos Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

Investimento: R$ 334 mil Obra: manutenção corretiva do prédio 2 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre

Investimento: R$ 247,4 mil Obra: substituição de portas, recuperação de esquadrias, manutenção dos revestimentos e pintura 12ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre

Investimento: R$ 148,8 mil Obra: reforma do telhado Centro Estadual de Treinamento Esportivo, em Porto Alegre

Investimento: R$ 125 mil Obra: reforma das instalações elétricas e recuperação estrutural da cabine de medição Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre

Obra: manutenção corretiva do prédio principal da Escola de Saúde Pública