Tudo Para Brasileiros realiza premiação no Hard Rock Orlando

Premiação realizada em Orlando reuniu brasileiros atuantes nos Estados Unidos, com homenagens a profissionais de diferentes áreas e participação de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/12/2025 às 17h27

O Hard Rock Café, localizado no complexo da Universal, em Orlando-FL, nos Estados Unidos, sediou na noite de terça-feira (9) o Prêmio Tudo Para Brasileiros – Hard Rock Orlando Edition, evento voltado ao reconhecimento de brasileiros que se destacam em diferentes áreas de atuação nos Estados Unidos. A cerimônia reuniu cerca de 500 convidados e mais de 100 homenageados.

A programação incluiu jantar de gala, apresentações musicais e a entrega de troféus a profissionais com atuação em setores como empreendedorismo, comunicação, entretenimento, marketing, saúde, educação e cultura. O evento contou com a presença de empresários, artistas, influenciadores digitais e líderes comunitários provenientes da Flórida, de outros estados norte-americanos e também do Brasil.

Entre os premiados estiveram nomes conhecidos do público brasileiro, como o apresentador Amaury Jr., a empresária Zilu Camargo, o ator Luigi Baricelli, o humorista Igor Guimarães, a humorista Arianna Nutt, os influenciadores Larissa Oliveira e Jan Carlo, a apresentadora Vivi Romanelli, além de Guto Melo, criador do Prêmio Jovem Brasileiro. As homenagens reconheceram trajetórias profissionais desenvolvidas no exterior e iniciativas com impacto na comunidade brasileira.

A cerimônia também contou com apresentações musicais ao longo da noite. A abertura ficou a cargo da cantora Luka, enquanto o encerramento foi realizado pelo artista Rodrigo Teaser, intérprete conhecido por espetáculos inspirados na obra de Michael Jackson. Ambos participaram da programação artística e também foram homenageados durante o evento.

Dados do Ministério das Relações Exteriores indicam que mais de 1,9 milhão de brasileiros residem atualmente nos Estados Unidos, formando uma das maiores comunidades brasileiras fora do país. O Prêmio Tudo Para Brasileiros tem se consolidado como espaço de visibilidade para essas trajetórias, evidenciando a presença brasileira em diferentes segmentos da sociedade norte-americana.

Segundo um dos idealizadores do evento, o jornalista Géro Bonini, a proposta da premiação é reconhecer histórias construídas fora do Brasil. “Este prêmio existe para honrar brasileiros que migraram, enfrentaram desafios e desenvolveram trajetórias relevantes nos Estados Unidos”, afirmou durante a cerimônia.

A também jornalista Thays Bonini destacou o caráter coletivo da iniciativa. “O evento busca dar visibilidade a brasileiros que atuam em diferentes áreas e contribuem de forma contínua para a comunidade”, declarou.

O Prêmio Tudo Para Brasileiros, que já teve edições realizadas no SeaWorld Orlando e em Hollywood, na Califórnia, integra a ABRAPREMIOS (Associação Brasileira de Pêmios).

Nesta edição, o evento contou com apoio institucional do Consulado-Geral do Brasil em Orlando e teve produção da empresa Aloha Of America.

