Frio e chuvas expressivas devem predominar no RS nos próximos dias

Os próximos sete dias terão chuvas expressivas e muito frio no Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 20/2021, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater/RS e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Até o domingo (23/05), a propagação de uma área de baixa pressão e o deslocamento de uma frente fria provocarão chuva em todo o Estado, com possibilidade de chuva forte entre a Fronteira Oeste e a Campanha.

Entre os dias 24 e 26 deste mês, o ingresso de uma intensa massa de ar seco e frio provocará novo declínio das temperaturas, com valores negativos e formação de geadas na maioria das regiões.

Os volumes previstos oscilarão entre 15 e 30 milímetros (mm) na maioria das áreas. Somente na Campanha e faixa central, os valores variarão entre 35 e 50 mm, e poderão alcançar 65 mm na Fronteira Oeste.

