Defesa Civil de Porto Alegre emite alerta para chuva forte e instabilidade nas próximas horas

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), o sistema atmosférico pode provocar chuva forte, com acumulados próximos de 40 milímetros no período,

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
15/12/2025 às 16h10
Defesa Civil de Porto Alegre emite alerta para chuva forte e instabilidade nas próximas horas
Foto: César Lopes/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo em razão do avanço de uma frente fria que deve provocar instabilidade em toda a Capital entre 14h desta segunda-feira (15) e 6h de terça-feira (16). Diante da previsão, foi realizada uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) para alinhar estratégias e preparar as equipes para possíveis ocorrências.

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), o sistema atmosférico pode provocar chuva forte, com acumulados próximos de 40 milímetros no período, além de descargas elétricas, rajadas de vento que, de forma localizada, podem superar os 70 km/h, e eventual queda de granizo.

As precipitações previstas podem sobrecarregar o sistema de drenagem urbana, especialmente em áreas mais vulneráveis, o que pode resultar em alagamentos pontuais e temporários. A Defesa Civil informa que as equipes da Copae estão mobilizadas e em prontidão para atender acionamentos emergenciais, garantindo resposta rápida e apoio à população, se necessário.

Alerta severo

Além do alerta municipal, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta severo para a Região Metropolitana de Porto Alegre, indicando risco de tempestade com ventos superiores a 90 km/h nas próximas horas. O aviso foi encaminhado à população por meio do sistema cell broadcast, utilizado em situações de desastres severos e extremos. A ferramenta envia mensagens gratuitas diretamente aos telefones celulares, acompanhadas de aviso sonoro, interrompendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, inclusive quando o dispositivo está no modo silencioso.

Em outras regiões do estado, os efeitos do mau tempo já foram registrados. Há relatos de queda de granizo em Tio Hugo, destelhamentos em municípios como Cristal, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, além de alagamentos em Lajeado.

A orientação das autoridades é para que os moradores evitem deslocamentos durante os períodos de instabilidade, mantenham distância de áreas alagadas, arroios e rios, e procurem abrigo seguro ao primeiro sinal de risco. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Atualizações serão divulgadas nos canais oficiais da prefeitura e da Defesa Civil Municipal.

