Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Os brasileiros estão falando menos de política no WhatsApp

Ao se debruçar sobre o conteúdo dos grupos de família, de amigos e de trabalho, os pesquisadores verificaram que, de 2021 a 2024, caiu a frequência das mensagens sobre política, políticos e governo.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
15/12/2025 às 09h46 Atualizada em 15/12/2025 às 10h37
(Foto: Agência Brasil)

O compartilhamento de notícias de política está menos frequente em grupos de família, de amigos e de trabalho no WhatsApp. Além disso, mais da metade das pessoas que participam desses ambientes virtuais diz ter medo de omitir opiniões.

A constatação faz parte do estudo “Os Vetores da Comunicação Política em Aplicativos de Mensagens”, divulgado nesta segunda-feira (15). O levantamento foi feito pelo centro independente de pesquisa InternetLab e pela Rede Conhecimento Social, instituições sem fins lucrativos.

A pesquisa identificou que mais da metade das pessoas que usam WhatsApp está em grupos de família (54%) e de amigos (53%). Mais de um terço (38%) participa de grupos de trabalho. Apenas 6% dos entrevistados estão em grupos de debate de política.

Ao se debruçar sobre o conteúdo dos grupos de família, de amigos e de trabalho, os pesquisadores verificaram que, de 2021 a 2024, caiu a frequência das mensagens sobre política, políticos e governo.

Em 2021, 34% das pessoas diziam que o grupo de família era no qual mais apareciam esse tipo de notícias. Em 2024, esse índice caiu para 27%.

Em relação aos grupos de amigos, a proporção diminuiu de 38% para 24%. Nos de trabalho, houve queda de 16% para 11%.

O estudo apresenta depoimentos de alguns dos entrevistados, sem identificá-los. As informações foram coletadas de forma on-line com 3.113 pessoas com 16 anos ou mais, de 20 de novembro a 10 de dezembro de 2024. Foram ouvidas pessoas de todas as regiões do País.

Receio de se posicionar

A pesquisa identificou que há receio em compartilhar opiniões políticas no WhatsApp. Pouco mais da metade (56%) dos entrevistados disse sentir medo de emitir essas opiniões “porque o ambiente está muito agressivo”.

Essa percepção foi revelada por 63% das pessoas que se consideram de esquerda, 66% das de centro e 61% das de direita.

