Contratação de empresa para estudo técnico e construção de casas em Cruzeiro do Sul é destaque da Agenda Celic

A contratação de uma empresa para elaborar os projetos básico e executivo das obras do loteamento do Novo Passo de Estrela, no município de Cruzeiro do Sul, é um dos 36 processos licitatórios previstos pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 15 a 19 de dezembro.

Solicitado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), o edital prevê a contratação integrada de uma pessoa jurídica especializada para elaborar os projetos básico e executivo e realizar as obras do loteamento. As obras visam a futura construção de residências no município do Vale do Taquari, um dos mais afetados pelas enchentes de 2024. Com valor total de contratação estimado em R$ 53,8 milhões, a concorrência eletrônica será realizada às 9h30 do dia 17 de dezembro. A proposta vencedora será a que oferecer o menor preço.

Pavimentação

Outro edital previsto para a semana prevê a pavimentação de um trecho de 18 quilômetros na ERS-483, entre os municípios de Entre Rios do Sul e Cruzaltense, no norte do Estado. Solicitado pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), a obra compreende o asfaltamento entre os trechos 17,20 km e 35,57 km da rodovia estadual. A abertura das propostas será realizada às 9h30 da quinta-feira (18/12) e tem valor orçado de contratação de R$ 57,1 milhões. A empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global estimado, respeitados os valores unitários.

Bens móveis

Também está previsto para esta semana um leilão para alienação de bens móveis pertencentes à Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPE). Os leilões serão realizados em dois lotes. O lote 1 possui lance mínimo de R$ 40 mil e o lote 2 conta com lance inicial de R$ 30 mil. O leilão será realizado às 10 horas da terça-feira (16/12) pelo site de compras do Estado , com tempo mínimo de disputa de 10 minutos. As propostas vencedoras serão as que oferecerem o maior lance em cada lote.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de componentes de telefonia, materiais de informática, materiais de laboratório serviços de atenção domiciliar, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.