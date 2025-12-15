Segunda, 15 de Dezembro de 2025
19°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Contratação de empresa para estudo técnico e construção de casas em Cruzeiro do Sul é destaque da Agenda Celic

A contratação de uma empresa para elaborar os projetos básico e executivo das obras do loteamento do Novo Passo de Estrela, no município de Cruzeir...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/12/2025 às 09h17
Contratação de empresa para estudo técnico e construção de casas em Cruzeiro do Sul é destaque da Agenda Celic
-

A contratação de uma empresa para elaborar os projetos básico e executivo das obras do loteamento do Novo Passo de Estrela, no município de Cruzeiro do Sul, é um dos 36 processos licitatórios previstos pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 15 a 19 de dezembro.

Solicitado pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), o edital prevê a contratação integrada de uma pessoa jurídica especializada para elaborar os projetos básico e executivo e realizar as obras do loteamento. As obras visam a futura construção de residências no município do Vale do Taquari, um dos mais afetados pelas enchentes de 2024. Com valor total de contratação estimado em R$ 53,8 milhões, a concorrência eletrônica será realizada às 9h30 do dia 17 de dezembro. A proposta vencedora será a que oferecer o menor preço.

Pavimentação

Outro edital previsto para a semana prevê a pavimentação de um trecho de 18 quilômetros na ERS-483, entre os municípios de Entre Rios do Sul e Cruzaltense, no norte do Estado. Solicitado pelo Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer), a obra compreende o asfaltamento entre os trechos 17,20 km e 35,57 km da rodovia estadual. A abertura das propostas será realizada às 9h30 da quinta-feira (18/12) e tem valor orçado de contratação de R$ 57,1 milhões. A empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global estimado, respeitados os valores unitários.

Bens móveis

Também está previsto para esta semana um leilão para alienação de bens móveis pertencentes à Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul (FPE). Os leilões serão realizados em dois lotes. O lote 1 possui lance mínimo de R$ 40 mil e o lote 2 conta com lance inicial de R$ 30 mil. O leilão será realizado às 10 horas da terça-feira (16/12) pelo site de compras do Estado , com tempo mínimo de disputa de 10 minutos. As propostas vencedoras serão as que oferecerem o maior lance em cada lote.

Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para aquisição de componentes de telefonia, materiais de informática, materiais de laboratório serviços de atenção domiciliar, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.


Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A emissão do cupom eletrônico pode ser realizada de forma gratuita no celular por meio do aplicativo Nota Fiscal Fácil (NFF) -Foto: Ascom/Sefaz
Receita Estadual Há 26 minutos

Governo do Estado estabelece obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para produtores rurais a partir de 5 de janeiro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), efetiva a implementação do processo de modernização da documentação fiscal no setor...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Bares, hotéis e restaurantes sofrem graves perdas com apagão em SP

Estimativa da Fhoresp é do prejuízo chegar a R$ 100 milhões

 (Foto: Agência Brasil)
WhatsApp Há 1 hora

Os brasileiros estão falando menos de política no WhatsApp

Ao se debruçar sobre o conteúdo dos grupos de família, de amigos e de trabalho, os pesquisadores verificaram que, de 2021 a 2024, caiu a frequência das mensagens sobre política, políticos e governo.
Geral Há 3 horas

Cinco dias após ciclone, 30 mil clientes estão sem energia em SP

Capital paulista foi a mais atingida por forte ventania

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta segunda-feira

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 28°
29° Sensação
3.23 km/h Vento
69% Umidade
100% (14.32mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Terça
25° 15°
Quarta
28° 12°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Brasil e América Latina avançam como polo de megaprojetos
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova proibição de usucapião por marido agressor quando mulher fugir de violência
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e capota na RSC-472 em Ivagaci, Boa Vista do Buricá
Receita Estadual Há 19 minutos

Governo do Estado estabelece obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para produtores rurais a partir de 5 de janeiro
violência Há 37 minutos

Homem é preso após ameaçar mulheres com relho de aço

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,64%
Euro
R$ 6,33 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,593,47 -0,77%
Ibovespa
161,878,20 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias