Gabriel Souza participa da abertura da 29ª edição da Schweinfest, em Nova Candelária

Neste domingo (14/12), o vice-governador Gabriel Souza esteve na abertura oficial da 29ª edição da Schweinfest, maior evento cultural e gastronômico de Nova Candelária. Além da abertura, Gabriel participou do almoço típico, com diferentes pratos à base de carne de porco. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o secretário interino de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Fernando Classmann, também participaram do evento.O vice-governador destacou a importância do evento, que está próximo de completar 30 anos. “A Schweinfest representa muito mais do que uma celebração cultural. Ela mostra a importância da suinocultura para o Rio Grande do Sul, especialmente para essa região do Estado. Além disso, é uma forma de manter a tradição germânica, gerando oportunidades e impulsionando o desenvolvimento local e regional”, afirma.Reconhecida como uma das festas mais emblemáticas da região Noroeste, a Schweinfest celebra a principal vocação econômica do município, a suinocultura. O evento integra oficialmente o calendário de eventos do Rio Grande do Sul.Com cerca de 3,1 mil habitantes, Nova Candelária se destaca pelos bons indicadores econômicos e sociais. O município figura entre as sete maiores economias da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste em retorno de ICMS e apresenta PIB per capita anual em torno de R$ 85 mil, um dos mais altos da microrregião. A base econômica está concentrada na produção primária, especialmente na suinocultura, bacia leiteira e agricultura de grãos, além de uma política ativa de incentivo à industrialização.No cenário regional, o Norte do Rio Grande do Sul concentra mais de 70% da produção estadual de suínos, com crescimento contínuo nos abates e forte expansão das exportações, que tiveram alta próxima de 30% em 2025. Tem grandes indústrias do setor, gerando empregos, investimentos e consolidando o Estado como o terceiro maior produtor de carne suína do país.