Domingo, 14 de Dezembro de 2025
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz

Na quarta, 2,2 milhões de clientes chegaram a ficar às escuras

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/12/2025 às 18h47
Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais de 66 mil clientes ainda estão sem energia elétrica na Grande São Paulo neste domingo (14), quatro dias depois da ventania provocada pela chegada de um ciclone extratropical.

Ontem, a Enel afirmou que restabeleceria o serviço hoje, porém, 0.78% do total de consumidores atendidos pela concessionária estão às escuras.

Segundo comunicado da empresa, as equipes continuam nas ruas trabalhando para restabelecer o serviço.

No auge da crise, na quarta-feira (10), cerca de 2,2 milhões de clientes foram impactados. Os ventos, que chegaram a 98km/h em algumas regiões, derrubaram mais de 300 árvores. Muitas delas caíram sobre a rede de fios, destruindo cabos e postes.

Devido à gravidade da situação, neste sábado (13), a Justiça de São Paulo deu o prazo de 12 horas para a Enel religar a energia na cidade e também nos municípios vizinhos sob o risco de multa de R$ 200 mil por hora.

Neste domingo, o Ministério de Minas e Energia divulgou nota dizendo que a Enel poderá perder a concessão para operar no estado de São Paulo se não cumprir integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais previstas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vice-governador destacou a importância do evento, que está próximo de completar 30 anos -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG
Vice-governador Há 2 horas

Gabriel Souza participa da abertura da 29ª edição da Schweinfest, em Nova Candelária

Neste domingo (14/12), o vice-governador Gabriel Souza esteve na abertura oficial da 29ª edição da Schweinfest, maior evento cultural e gastronômic...

 Foto: Terminal Rodoviário
Novos Horários Há 4 horas

Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

Após a paralisação da Empresa Sul Serra, Terminal Rodoviário de Tenente Portela divulgou novos horários e destinos de ônibus

© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas

Mais de 1,5 milhão ficaram sem energia elétrica após ciclone

 © Camila Boehm/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Em várias capitais, manifestantes vão às ruas contra PL da Dosimetria

Em Brasília, cartazes diziam "sem anistia para golpista"
Geral Há 8 horas

Aos 95 anos, morre Haroldo Costa, intelectual e jornalista

Artista de múltiplas facetas, trabalhou em veículos da EBC

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
21° Sensação
1.74 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
25° 15°
Quarta
28° 13°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Vice-governador Há 2 horas

Gabriel Souza participa da abertura da 29ª edição da Schweinfest, em Nova Candelária
Internacional Há 3 horas

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália
Geral Há 3 horas

Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz
Novos Horários Há 4 horas

Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

Geral Há 4 horas

Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 506,230,97 -2,25%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias