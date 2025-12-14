Domingo, 14 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

Após a paralisação da Empresa Sul Serra, Terminal Rodoviário de Tenente Portela divulgou novos horários e destinos de ônibus

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Estação Rodoviária de Tenente Portela
14/12/2025 às 18h18
Foto: Terminal Rodoviário

SEGUE ALGUNS HORARIOS DE ONIBUS COM SAÍDA DO Terminal Rodoviario Tenente Portela

SEGUNDA A SEXTA FEIRA (*exceto feriado)

Alguma das saídas de ônibus de Tte Portela RS

Derrubadas -- NAO TEM MAIS HORARIO

07:00 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA

08:30 hs -IJUI ( TRES PASSOS, Bom Progresso, Campo Novo ,Santo Augusto e Ijuí) CONEXÃO PARA SANTA ROSA , STO ANGELO, SÃO LUIZ GONÇAGA, SÃO BORJA e outras

11:45 hs – Ouro e Prata (SC, PR, Mato Grosso E OUTROS)

11:50 hs - Frederico Westphalen 

13:20 hs PORTO ALEGRE via Palmitinho, Frederico, Seberi, Boa Vista das Missões, Sarandi , Carazinho ,Soledade, direto a Porto Alegre.

CONEXÃO PARA LITORAL CATARINENSE

15:30 hs STA ROSA via TRES PASSOS, Bom Progresso, Campo Novo, Sao Martinho, Boa Vista Burica, Três de Maio, Horizontina e Sta. Rosa

16:05 hs – Ouro e Prata (Palmitos, São Carlos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, General Carneiro, Porto União, São Mateus do Sul e Curitiba) SOMENTE NAS SEXTA FEIRAS

17:00 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA

20:30 hs - UNESUL (Sao Miguel do Oeste, Barracão, Sto Antônio Sudoeste, Perola do Oeste Capanema, Cascavel, Toledo até MARECHA C RANDON )

SOMENTE NAS TERÇA FEIRA

21:40 hs - UNESUL ( Sao Miguel do Oeste, Barracão, Sto Antônio Sudoeste, Perola do Oeste Capanema, Cascavel até FOZ IGUAÇU)

SOMENTE NAS SEXTAS FEIRA

22:00 hs Porto Alegre (Miraguai, Redentora, Bicaco, Pal. Das Missões, Carazinho, Sarandi, Soledade, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro e outros -- Conexão para Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Ivoti, Parobé, Taquara, Sapiranga e outros

SÁBADO (* exceto feriado )

06:30 hs – Barra do Guarita

08:30 hs -Ijuí ( TRES PASSOS, Bom Progresso, Campo Novo ,Santo Augusto e Ijuí) CONEXÃO PARA SANTA ROSA , STO ANGELO, SÃO LUIZ GONÇAGA, SÃO BORJA

 11:45 hs – Ouro e Prata ( SC, PR, Mato Grosso E OUTROS)

Parcela cartão crédito em até 10x CONESSÃO para CURITIBA, SÃO PAULO e LITOTAL SANTA CATARINENSE

PASSAGEM DEVE SER COMPRADA ANTECIPADA

11:50 hs - Frederico Westphalen 

17:00 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA

DOMINGO (*exceto feriado) 

11:45 hs – Ouro e Prata ( SC, PR, Mato Grosso E OUTROS)

Parcela cartão crédito em até 10x CONESSÃO para CURITIBA, SÃO PAULO e LITOTAL SANTA CATARINENSE

PASSAGEM DEVE SER COMPRADA ANTECIPADA

20:30 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA

22:00 hs Porto Alegre (Miraguai, Redentora, Bicaco, Pal. Das Missões, Carazinho, Sarandi, Soledade, Estrela, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro e outros) Conexão para Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Ivoti, Parobé, Taquara, Sapiranga, Bento Gonçalves, Garibaldi e outros

• OBS

Horários e trajetos poderão sofrer alteração sem aviso prévio

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
