Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

SEGUE ALGUNS HORARIOS DE ONIBUS COM SAÍDA DO Terminal Rodoviario Tenente Portela
SEGUNDA A SEXTA FEIRA (*exceto feriado)
Alguma das saídas de ônibus de Tte Portela RS
Derrubadas -- NAO TEM MAIS HORARIO
07:00 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA
08:30 hs -IJUI ( TRES PASSOS, Bom Progresso, Campo Novo ,Santo Augusto e Ijuí) CONEXÃO PARA SANTA ROSA , STO ANGELO, SÃO LUIZ GONÇAGA, SÃO BORJA e outras
11:45 hs – Ouro e Prata (SC, PR, Mato Grosso E OUTROS)
11:50 hs - Frederico Westphalen
13:20 hs PORTO ALEGRE via Palmitinho, Frederico, Seberi, Boa Vista das Missões, Sarandi , Carazinho ,Soledade, direto a Porto Alegre.
CONEXÃO PARA LITORAL CATARINENSE
15:30 hs STA ROSA via TRES PASSOS, Bom Progresso, Campo Novo, Sao Martinho, Boa Vista Burica, Três de Maio, Horizontina e Sta. Rosa
16:05 hs – Ouro e Prata (Palmitos, São Carlos, Chapecó, Xaxim, Xanxerê, General Carneiro, Porto União, São Mateus do Sul e Curitiba) SOMENTE NAS SEXTA FEIRAS
17:00 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA
20:30 hs - UNESUL (Sao Miguel do Oeste, Barracão, Sto Antônio Sudoeste, Perola do Oeste Capanema, Cascavel, Toledo até MARECHA C RANDON )
SOMENTE NAS TERÇA FEIRA
21:40 hs - UNESUL ( Sao Miguel do Oeste, Barracão, Sto Antônio Sudoeste, Perola do Oeste Capanema, Cascavel até FOZ IGUAÇU)
SOMENTE NAS SEXTAS FEIRA
22:00 hs Porto Alegre (Miraguai, Redentora, Bicaco, Pal. Das Missões, Carazinho, Sarandi, Soledade, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro e outros -- Conexão para Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Ivoti, Parobé, Taquara, Sapiranga e outros
SÁBADO (* exceto feriado )
06:30 hs – Barra do Guarita
08:30 hs -Ijuí ( TRES PASSOS, Bom Progresso, Campo Novo ,Santo Augusto e Ijuí) CONEXÃO PARA SANTA ROSA , STO ANGELO, SÃO LUIZ GONÇAGA, SÃO BORJA
11:45 hs – Ouro e Prata ( SC, PR, Mato Grosso E OUTROS)
Parcela cartão crédito em até 10x CONESSÃO para CURITIBA, SÃO PAULO e LITOTAL SANTA CATARINENSE
PASSAGEM DEVE SER COMPRADA ANTECIPADA
11:50 hs - Frederico Westphalen
17:00 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA
DOMINGO (*exceto feriado)
11:45 hs – Ouro e Prata ( SC, PR, Mato Grosso E OUTROS)
20:30 hs Vista Gaúcha e BARRA DO GUARITA
22:00 hs Porto Alegre (Miraguai, Redentora, Bicaco, Pal. Das Missões, Carazinho, Sarandi, Soledade, Estrela, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro e outros) Conexão para Dois Irmãos, Lindolfo Collor, Ivoti, Parobé, Taquara, Sapiranga, Bento Gonçalves, Garibaldi e outros
• OBS
Horários e trajetos poderão sofrer alteração sem aviso prévio