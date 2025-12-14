Domingo, 14 de Dezembro de 2025
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas

Mais de 1,5 milhão ficaram sem energia elétrica após ciclone

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/12/2025 às 18h17
Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério de Minas e Energia afirmou neste domingo (14) que a Enel poderá perder a concessão para operar no estado de São Paulo se não cumprir integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais previstas.

O posicionamento da pasta foi divulgado depois que a concessionária voltou a ser alvo de críticas pela demora no restabelecimento da energia elétrica após a passagem de um ciclone extratropical pelo estado.

No auge da crise, na quarta-feira (10), cerca de 2,2 milhões de clientes foram impactados. Os ventos, que chegaram a 98km/h em algumas regiões, derrubaram mais de 300 árvores. Muitas delas caíram sobre a rede de fios, destruindo cabos e postes. Até ontem, ainda havia mais de 417 mil sem o serviço .

Em nota divulgada à imprensa, o ministério disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou rigor absoluto na fiscalização da qualidade dos serviços de energia.

“O governo do Brasil não tolerará falhas reiteradas, interrupções prolongadas ou qualquer desrespeito à população, especialmente em um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica”, declarou a pasta.

O órgão também informou que o ministro Alexandre Silveira atua desde 2023 para alertar a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre os problemas envolvendo a Enel.

Segundo o ministério, Silveira também propôs uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, para “alinhamento de responsabilidades” envolvendo o caso.

Outro lado

Em comunicado aos consumidores, a Enel disse que a energia foi restabelecida neste domingo para 99% dos clientes da companhia. A empresa afirmou ainda que segue atuando para atender todos os clientes afetados.

“Desde a manhã de quarta-feira, mobilizamos um número recorde de equipes em campo, chegando a até 1.800 times ao longo dos dias de trabalho”, disse a Enel.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vice-governador destacou a importância do evento, que está próximo de completar 30 anos -Foto: Rodrigo Ziebell/GVG
Vice-governador Há 2 horas

Gabriel Souza participa da abertura da 29ª edição da Schweinfest, em Nova Candelária

Neste domingo (14/12), o vice-governador Gabriel Souza esteve na abertura oficial da 29ª edição da Schweinfest, maior evento cultural e gastronômic...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz

Na quarta, 2,2 milhões de clientes chegaram a ficar às escuras

 Foto: Terminal Rodoviário
Novos Horários Há 4 horas

Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

Após a paralisação da Empresa Sul Serra, Terminal Rodoviário de Tenente Portela divulgou novos horários e destinos de ônibus

© Camila Boehm/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Em várias capitais, manifestantes vão às ruas contra PL da Dosimetria

Em Brasília, cartazes diziam "sem anistia para golpista"
Geral Há 8 horas

Aos 95 anos, morre Haroldo Costa, intelectual e jornalista

Artista de múltiplas facetas, trabalhou em veículos da EBC

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
21° Sensação
1.74 km/h Vento
88% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h25 Pôr do sol
Segunda
32° 19°
Terça
25° 15°
Quarta
28° 13°
Quinta
31° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Vice-governador Há 2 horas

Gabriel Souza participa da abertura da 29ª edição da Schweinfest, em Nova Candelária
Internacional Há 3 horas

Governo brasileiro repudia atentado na Austrália
Geral Há 3 horas

Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz
Novos Horários Há 4 horas

Estação Rodoviária de Tenente Portela divulga novos horários de ônibus

Geral Há 4 horas

Ministério diz que Enel pode perder concessão se não cumprir metas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 506,230,97 -2,25%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6902 (13/12/25)
08
24
44
57
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3562 (13/12/25)
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
19
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias