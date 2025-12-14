Hoje é Dia: Olavo Bilac e Nuno Roland são destaques da semana

O início da última quinzena de 2025 tem como destaques nomes históricos da cultura nacional e também datas de reflexões sociais no Brasil e no mundo.

No dia 16 de dezembro, celebra-se o nascimento de Olavo Bilac, há 160 anos. Conhecido como o “príncipe dos poetas brasileiros”, Bilac deixou marcas na literatura parnasiana no país. Ele foi destaque de uma edição do História Hoje (da Radioagência Nacional ) em 2015:

Outro escritor de renome lembrado na semana é Érico Veríssimo. No dia 17, o nascimento dele completa nada menos do que 120 anos. Autor de O Tempo e o Vento e Incidente em Antares , ele se consolidou como uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX. O História Hoje também contou sua trajetória, em 2017:

No campo da música, temos os 50 anos da morte do cantor catarinense Nuno Roland. Ele integrou a equipe da Rádio Nacional na sua inauguração e foi intérprete (com o Trio Melodia) de clássicos da Era de Ouro do rádio. Sua voz ficou conhecida em hinos como do Botafogo e Fluminense. Programas da própria Rádio Nacional , como o Rádio Sociedade e Revista Rio , já falaram dele:

Datas de reflexão

A semana também destaca datas de reflexão sobre causas sociais e coletivas. No dia 14, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate à Pobreza, instituído pela Lei nº 11.172 de 2005 . A data foi destaque no Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em 2023.

O dia 18 é marcado pelo Dia Internacional dos Migrantes. A data, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforça a importância da solidariedade e do respeito às populações que deixam seus países em busca de melhores condições de vida, um tema cada vez mais presente no cenário global. A Agência Brasil , o Revista Brasil (da Rádio Nacional ) e o Repórter Brasil já destacaram a data e reforçaram como o país é um dos principais destinos de imigrantes.

Já no dia 20, a agenda internacional também traz o Dia Internacional da Solidariedade Humana, instituído em 2005, para reforçar valores de cooperação entre povos e nações diante de desafios coletivos. Em 2013, o Caminhos da Reportagem ( TV Brasil ) falou sobre o tema:

Para fechar a semana, um chá. Ou melhor, o Dia Internacional do Chá. Ele é celebrado no dia 15 de dezembro. A origem vem de uma resposta à crise da indústria do setor em 1998 e é uma oportunidade de valorizarmos essa bebida que faz parte do dia a dia das pessoas. Matérias da TV Brasil , Rádio Nacional e Radioagência Nacional mostram que, se tomado na medida certa, o chá pode ser aliado da saúde.

*Confira a lista completa de efemérides de 14 a 20 de dezembro de 2025