Sábado, 13 de Dezembro de 2025
15°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Celesc encerra operação especial pós-ciclone com sucesso e destaca atuação integrada entre regionais

Fotos: Divulgação /CelescA Celesc concluiu com sucesso a operação especial de restabelecimento do fornecimento de energia após a passagem de um cic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/12/2025 às 21h11
Celesc encerra operação especial pós-ciclone com sucesso e destaca atuação integrada entre regionais
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação /Celesc

A Celesc concluiu com sucesso a operação especial de restabelecimento do fornecimento de energia após a passagem de um ciclone de características atípicas e severas, que atingiu Santa Catarina e provocou danos complexos à rede elétrica em diferentes regiões do estado. Todas as regionais da companhia já saíram do estado de contingência, marcando o encerramento da fase crítica da operação e o retorno à normalidade do sistema.

A natureza do evento climático, com fortes rajadas de vento, quedas de árvores e lançamento de objetos sobre a rede elétrica, exigiu uma atuação técnica cuidadosa, com trabalhos em locais de difícil acesso e atenção redobrada à segurança das equipes.

Até 16h deste sábado, 13, a empresa registrava pouco mais de 470 unidades consumidoras sem energia, relacionadas a ocorrências pontuais do dia a dia, sem vínculo com o evento climático. Atualmente, mais de 70 equipes seguem atuando em campo, enquanto as equipes deslocadas de outras regionais retornam gradualmente às suas bases de origem.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o auge da operação, cerca de 280 equipes foram mobilizadas em todo o estado, em um trabalho integrado entre regionais que permitiu acelerar o atendimento nas áreas mais impactadas e garantir segurança às equipes e agilidade no restabelecimento do sistema.

Segundo o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, a atuação coordenada e o planejamento foram determinantes para superar a complexidade do evento.

“Foi uma operação desafiadora, pela extensão dos danos e pela natureza do ciclone. Encerramos esse trabalho com sucesso graças ao esforço conjunto das regionais e a um plano de contingência robusto, que é referência no setor elétrico. Essa estrutura nos permite responder de forma rápida e organizada a eventos extremos, sempre com foco na segurança das equipes e no atendimento à população”, destacou.

A Celesc reforça que o planejamento prévio, a cooperação entre regionais e a capacidade de mobilização consolidam a companhia como referência nacional em gestão de contingência e resposta a eventos climáticos severos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Em Embu-Guaçu, em SP, apagão deixa 61% dos moradores sem luz

Segundo Enel, foi necessário desligar a rede para reparos

 Duplicação da João de Magalhães representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive e circula pelo Litoral -Foto: Joel Vargas/GVG
Vice-governador Há 5 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura duplicação da Avenida João de Magalhães, em Tramandaí

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou neste sábado (13/12) a duplicação da Avenida João de Magalhães (ERS-786), em Tramandaí. A obra recebeu in...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até amanhã

Moradores ainda enfrentam falta de energia em São Paulo

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação

Ao todo, 14.651 pessoas foram convocadas para este final de semana

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça

Defesa Civil alerta para risco de alagamentos e outros transtornos

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 28°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Domingo
33° 17°
Segunda
30° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
27° 12°
Quinta
31° 14°
Últimas notícias
Energia Há 27 minutos

Celesc encerra operação especial pós-ciclone com sucesso e destaca atuação integrada entre regionais
Saúde Há 3 horas

Estado de São Paulo confirma segundo caso de sarampo em 2025
Levantamento Há 3 horas

Safra brasileira de grãos deve recuar 3,7% em 2026
Tráfico de drogas Há 3 horas

Dupla é presa com 24 porções de cocaína em Miraguaí
Esportes Há 4 horas

Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,811,08 +0,18%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6901 (12/12/25)
06
42
45
57
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3561 (12/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias