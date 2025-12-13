Sábado, 13 de Dezembro de 2025
15°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Embu-Guaçu, em SP, apagão deixa 61% dos moradores sem luz

Segundo Enel, foi necessário desligar a rede para reparos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/12/2025 às 17h42
Em Embu-Guaçu, em SP, apagão deixa 61% dos moradores sem luz
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais da metade dos moradores da cidade de Embu-Guaçu, na região metropolitana de São Paulo, ainda sofrem com a falta de energia provocada por fortes chuvas e também pelos fortes ventos causados pela passagem de um ciclone extratropical pelo estado paulista. Na tarde deste sábado, a Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica na Grande São Paulo, informava que 61% dos moradores de Embu-Guaçu ainda estavam sem luz.

Na última quarta-feira (10), todos os cerca de 67 mil moradores da cidade ficaram sem energia, segundo informações da própria concessionária. Mas ontem, parte da energia havia sido restabelecida na cidade e a empresa indicou que apenas 17% dos clientes ainda estavam sem luz. Hoje, no entanto, esse número voltou a crescer, tornando a cidade de Embu-Guaçu a mais afetada pelo problema de abastecimento na região metropolitana de São Paulo.

A Enel foi procurada pela Agência Brasil para explicar por que o número de clientes sem luz voltou a crescer em Embu-Guaçu. Por meio de nota, a companhia esclareceu que o número de pessoas afetadas na cidade aumentou porque foi necessário desligar a rede para reparos.

"A Enel Distribuição São Paulo esclarece que devido aos reparos para garantir segurança das equipes na execução, em alguns casos se faz necessário desligar a rede para reconstrução", diz a nota da empresa.

Em um comunicado publicado em suas redes sociais na última quinta-feira (11), a prefeitura da cidade reclamou da concessionária e informou ter notificado a empresa e exigido “respostas imediatas”.

“Embu-Guaçu vive neste momento uma situação inaceitável. Após os fortes ventos do dia 10 de dezembro, 78,16% das residências do nosso município continuam sem energia elétrica. Isso afeta famílias, comércios, serviços essenciais e, principalmente, pessoas que dependem de equipamentos para sobreviver”, escreveu a prefeitura, no Instagram.

“Queremos explicações técnicas claras sobre o que aconteceu, um plano de ação com prazos, equipes e responsabilidades e a atualização completa dos bairros afetados. Não é razoável, não é justificável e não vamos aceitar a demora no restabelecimento de um serviço essencial. Energia elétrica não é favor, é obrigação contratual da concessionária, assegurada por lei”, diz a nota da administração municipal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Duplicação da João de Magalhães representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive e circula pelo Litoral -Foto: Joel Vargas/GVG
Vice-governador Há 2 horas

Vice-governador Gabriel Souza inaugura duplicação da Avenida João de Magalhães, em Tramandaí

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou neste sábado (13/12) a duplicação da Avenida João de Magalhães (ERS-786), em Tramandaí. A obra recebeu in...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até amanhã

Moradores ainda enfrentam falta de energia em São Paulo

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação

Ao todo, 14.651 pessoas foram convocadas para este final de semana

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça

Defesa Civil alerta para risco de alagamentos e outros transtornos
Geral Há 8 horas

Espécie nova de bromélia floresce no Jardim Botânico do Rio

Cores laranja e lilás das flores chamam atenção de pesquisadores

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 28°
28° Sensação
2.54 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Domingo
33° 17°
Segunda
30° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
27° 12°
Quinta
31° 14°
Últimas notícias
Levantamento Há 10 minutos

Safra brasileira de grãos deve recuar 3,7% em 2026
Tráfico de drogas Há 11 minutos

Dupla é presa com 24 porções de cocaína em Miraguaí
Esportes Há 26 minutos

Basquete: Minas segue invicto e Sesi Franca se reabilita na Champions
Geral Há 40 minutos

Em Embu-Guaçu, em SP, apagão deixa 61% dos moradores sem luz
Acidente Há 43 minutos

Crianças sofrem ferimentos após serem atingidas por carro em bairro de Santo Augusto

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,157,87 -0,14%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6901 (12/12/25)
06
42
45
57
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3561 (12/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias