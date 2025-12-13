Vice-governador Gabriel Souza inaugura duplicação da Avenida João de Magalhães, em Tramandaí

O vice-governador Gabriel Souza inaugurou neste sábado (13/12) a duplicação da Avenida João de Magalhães (ERS-786), em Tramandaí. A obra recebeu investimento superior a R$ 9 milhões, de um total de R$ 14,2 milhões destinados pelo governo do Estado à qualificação viária do trecho, que inclui também a duplicação de parte da Avenida Minas Gerais. A intervenção amplia a capacidade de tráfego e reforça a infraestrutura do Litoral Norte às vésperas da temporada de verão.

Durante o ato, o vice-governador lembrou que o projeto teve início em 2013, quando atuava como secretário municipal de Planejamento de Tramandaí. Mesmo sem recursos à época, o município elaborou os projetos e manteve a demanda ativa ao longo dos anos. “O projeto atravessou diferentes governos, ficou pronto, mas a obra não saiu. Hoje, como vice-governador, ao lado do governador Eduardo Leite, estamos finalmente entregando essa obra, 12 anos depois. Isso mostra a importância do planejamento, da persistência e, principalmente, de um Estado que voltou a ter capacidade de investimento para transformar projetos antigos em entregas concretas para a população”, celebrou Gabriel.

Entrega contempla 2.180 metros entre a ERS-030 e a rótula da Avenida João de Magalhães com a Avenida Flores da Cunha -Foto: Luis André Pinto/Secom

A entrega contempla 2.180 metros entre a ERS-030 e a rótula da Avenida João de Magalhães com a Avenida Flores da Cunha. A duplicação ampliou a via para 7,5 metros de largura por sentido até o pátio da Secretaria de Obras e para 9,5 metros por sentido até a rótula, proporcionando maior fluidez e segurança ao tráfego. “A duplicação da João de Magalhães representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive e circula pelo Litoral Norte. Seguimos trabalhando para entregar obras que façam diferença no dia a dia da população e garantam uma temporada de verão mais organizada e segura para todos”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O segmento recebeu ainda retorno operacional para acesso seguro à Rua Salvador Pereira Guimarães; ciclofaixa de 1,10 metro em ambos os lados do canteiro central; sinalização horizontal e vertical revisada; oito faixas elevadas posicionadas em áreas de circulação de pedestres; e nova iluminação pública em LED instalada no canteiro central.

A obra conta com contrapartida de cerca de R$ 1 milhão da Prefeitura, totalizando mais de R$ 15 milhões de investimento. “A duplicação da ERS-786 é a realização de um sonho antigo de Tramandaí e trará desenvolvimento especialmente para a Zona Sul da cidade. Essa obra por muitos anos parecia algo distante. Com o Estado organizado, a esperança voltou a se transformar em realidade. Assinamos o convênio, fizemos a licitação em tempo recorde e hoje entregamos uma avenida moderna, segura, bem sinalizada e iluminada, que muda a mobilidade e impulsiona o desenvolvimento da cidade”, agradeceu o prefeito Juarezinho Marques.

"A partir de agora, vamos avançar com a duplicação até a conexão com o trecho já duplicado", disse Gabriel -Foto: Joel Vargas/GVG

Trecho 2 em execução

O segundo trecho da duplicação, localizado na Avenida Minas Gerais, segue em andamento. São 846 metros entre a rótula da Avenida João de Magalhães e a Rua Roma. As etapas de base e sub-base estão concluídas. A pavimentação tem início previsto para janeiro de 2026. “A partir de agora, vamos avançar com a duplicação até a conexão com o trecho já duplicado e a nossa meta é concluir toda a obra até o fim de janeiro ou fevereiro, se as condições climáticas permitirem, para entregar tudo pronto à população”, projetou o vice-governador.