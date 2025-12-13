Sábado, 13 de Dezembro de 2025
15°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação

Ao todo, 14.651 pessoas foram convocadas para este final de semana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/12/2025 às 13h23
Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pelo menos 14.651 candidatos que se declararam negros na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) precisam participar, neste final de semana (dias 13 e 14), da etapa de confirmação das ações afirmativas . O procedimento vai ser realizado em 224 municípios brasileiros.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) disponibilizou a relação dos locais para realizar o procedimento ( confira aqui ).

A organização do concurso salienta que os convocados não podem faltar ou se recusar a participar de qualquer etapa – incluindo filmagem e biometria . Se não houver a confirmação, o candidato perde direito à vaga reservada. Nesses casos, a pessoa permanecerá apenas na ampla concorrência, desde que tenha nota suficiente.

Neste sábado, no período da manhã, os portões abriram às 7h e fecharam às 7h45, com início das atividades às 8h. À tarde, a abertura ocorre às 13h, com fechamento às 13h45, e início às 14h. No domingo, os candidatos terão de observar os mesmos horários deste sábado.

Verificação

Segundo explica o governo, a verificação é exclusivamente fenotípica e é conduzida por uma comissão formada por cinco integrantes, com diversidade de gênero, cor e, sempre que possível, origem regional. A etapa inclui registro de foto e filmagem, além da coleta biométrica.

A confirmação complementar à autodeclaração é presencial e ocorrerá na mesma cidade escolhida pelo candidato para a realização das provas. A etapa está prevista na legislação que regulamenta as ações afirmativas no serviço público federal.

Nesta segunda edição do concurso unificado, foi ampliado para 25% o percentual de vagas reservadas para pessoas negras e foram criadas cotas para pessoas indígenas (3%) e quilombolas (2%). A reserva para pessoas com deficiência permanece em 5%, conforme a Lei nº 8.112/1990 .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 57 minutos

Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até amanhã

Moradores ainda enfrentam falta de energia em São Paulo

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça

Defesa Civil alerta para risco de alagamentos e outros transtornos
Geral Há 4 horas

Espécie nova de bromélia floresce no Jardim Botânico do Rio

Cores laranja e lilás das flores chamam atenção de pesquisadores

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Geral Há 7 horas

Prêmio de R$ 44 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta

Às 19h30, havia cerca de 710 mil clientes sem abastecimento

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 28°
30° Sensação
1.03 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Domingo
33° 17°
Segunda
30° 15°
Terça
25° 13°
Quarta
27° 12°
Quinta
31° 14°
Últimas notícias
Geral Há 55 minutos

Enel diz que fornecimento de energia deve ser normalizado até amanhã
Geral Há 1 hora

Candidatos negros do CNU precisam passar por etapa de confirmação
Internacional Há 2 horas

Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York
Geral Há 2 horas

Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça
Direitos Humanos Há 2 horas

Brasil lidera número de povos isolados, mas há lacunas na proteção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,00%
Euro
R$ 6,36 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,010,03 -0,16%
Ibovespa
160,766,38 pts 0.99%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6901 (12/12/25)
06
42
45
57
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3561 (12/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2861 (12/12/25)
04
13
17
22
29
32
36
46
50
57
66
71
75
77
81
86
89
90
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2898 (12/12/25)
17
22
23
30
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias