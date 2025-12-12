Jornalista da TV Brasil conquista 2º lugar em prêmio do MPRS

O episódio Adolescência Conectada ao Perigo, do programa Caminhos da Reportagem , produzido pela jornalista Carina Dourado e equipe da TV Brasil, conquistou o 2º lugar na categoria Prevenção e Enfrentamento à Violência, no Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 . O anúncio dos vencedores ocorreu nesta sexta-feira (12), na sede institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Exibida originalmente em outubro deste ano, a atração premiada analisa a relação que grupos na internet mantêm com o aumento de casos de crianças e adolescentes envolvidos em crimes. No Brasil, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados, cerca de 25 milhões de jovens.

Os dez vencedores do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 se destacaram entre 62 reportagens e séries de reportagens inscritas na 27ª edição. A iniciativa é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, em parceria com a Associação do Ministério Público e a Fundação Escola Superior do Ministério Público, com apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS e da Associação Riograndense de Imprensa.

A diretora de jornalismo da EBC , Cidinha Matos, destaca a conquista do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 como resultado do comprometimento da comunicação pública. “Nossos profissionais trabalham com foco em pautas relevantes que dialoguem com a população. Esse reconhecimento fortalece a nossa contribuição para a sociedade”, afirma.

Sobre o programa

Produção jornalística semanal da TV Brasil , o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública.

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico.

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem também disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública . As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play , disponível nas versões Android e iOS.