Jornalista da TV Brasil conquista 2º lugar em prêmio do MPRS

Adolescência Conectada ao Perigo foi exibido no Caminhos da Reportagem

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 19h37
© Valter Campanato/Agência Brasil

O episódio Adolescência Conectada ao Perigo, do programa Caminhos da Reportagem , produzido pela jornalista Carina Dourado e equipe da TV Brasil, conquistou o 2º lugar na categoria Prevenção e Enfrentamento à Violência, no Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 . O anúncio dos vencedores ocorreu nesta sexta-feira (12), na sede institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Exibida originalmente em outubro deste ano, a atração premiada analisa a relação que grupos na internet mantêm com o aumento de casos de crianças e adolescentes envolvidos em crimes. No Brasil, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos estão conectados, cerca de 25 milhões de jovens.

Os dez vencedores do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 se destacaram entre 62 reportagens e séries de reportagens inscritas na 27ª edição. A iniciativa é uma realização da Procuradoria-Geral de Justiça, em parceria com a Associação do Ministério Público e a Fundação Escola Superior do Ministério Público, com apoio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RS e da Associação Riograndense de Imprensa.

A diretora de jornalismo da EBC , Cidinha Matos, destaca a conquista do Prêmio MPRS de Jornalismo 2025 como resultado do comprometimento da comunicação pública. “Nossos profissionais trabalham com foco em pautas relevantes que dialoguem com a população. Esse reconhecimento fortalece a nossa contribuição para a sociedade”, afirma.

Sobre o programa

Produção jornalística semanal da TV Brasil , o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

No ar há mais de uma década, o Caminhos da Reportagem é uma das atrações jornalísticas mais premiadas não só do canal, como também da televisão brasileira. Para contar grandes histórias, os profissionais investigam assuntos variados e revelam os aspectos mais relevantes de cada assunto.

Saúde, economia, comportamento, educação, meio ambiente, segurança, prestação de serviços, cultura e outros tantos temas são abordados de maneira única. As matérias temáticas levam conteúdo de interesse para a sociedade pela telinha da emissora pública.

Questões atuais e polêmicas são tratadas com profundidade e seriedade pela equipe de profissionais do canal. O trabalho minucioso e bem executado é reconhecido com diversas premiações importantes no meio jornalístico.

Exibido às segundas, às 23h, o Caminhos da Reportagem também disponibiliza as edições especiais no site e no YouTube da emissora pública . As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play , disponível nas versões Android e iOS.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Jornalista da EBC recebe menção honrosa no Prêmio ARI/Banrisul

Iara Balduino foi reconhecida por reportagem sobre racismo nas escolas

 © Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo
Geral Há 4 horas

CNU 2: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência

Candidatos devem acessar novamente o cartão de confirmação

 -
Executivo Há 5 horas

Governo do Estado concede, até segunda-feira (15), descontos para dívidas de IPVA pelo Programa Acordo Gaúcho

Contribuintes com dívidas antigas de IPVA têm poucos dias para aproveitar condições especiais de negociação. O prazo para adesão ao Programa Acordo...

 Obra na ERS-403 amplia conectividade e impulsiona desenvolvimento regional, além de melhorar logística no Vale do Rio Pardo -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Transportes Há 5 horas

Governo Leite vai potencializar economia local com pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul

O governo Leite avança na pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul, em uma obra que visa potencializar a economia local. A execu...
Fazenda Há 6 horas

Órgãos estaduais deflagram operação contra fraudes em contratos com a Administração Pública

Uma apuração da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), em investigação aberta pela Comissão de Responsabilização da Pessoa Jurídica (CRPJ),...

