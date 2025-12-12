Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Hospital ITACI promove atividades socioculturais em dezembro

Pacientes e acompanhantes poderão conhecer o MASP por meio da tela interativa, além da participação em oficinas de arte e de leitura e em sessões d...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/12/2025 às 18h17
Divulgação

O Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), hospital brasileiro criado em 2002 para atender à demanda de tratamento em Onco-Hematologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), promove ações socioculturais e educativas para seus pacientes e acompanhantes durante todo o mês de dezembro.

Nas sessões de cinema, filmes como Carros e Frozen, peças de teatro e as oficinas de arte e leitura terão temas natalinos. Já a tela interativa apresenta uma visita virtual ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). Tudo é realizado por meio do incentivo do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), do Ministério da Cultura.

“Ações como essas contribuem para o desenvolvimento dos pacientes, sejam eles crianças ou adolescentes. Além disso, principalmente no mês natalino, é importante proporcionar momentos de alegria e de esperança, permitindo a criação de memórias felizes, mesmo em meio ao desafio da doença”, destaca Liliane Moraes, gerente da Fundação Criança — ITACI.

Programação

Teatro

15/12

8h30 às 9h30 – Um Presente de Natal

Oficina de Leitura

18/12

9h às 11h - Leitura: O Natal do Carteiro. Oficina: Presépio

Tela Interativa

Por meio de um touch screen, pacientes em consultas e até mesmo aqueles que estão internados e não podem deixar o hospital podem viajar por museus, como o Louvre, e se entreter com jogos de memória, quebra-cabeça, quizz, tudo relacionado à cultura.

16/12

9h às 12h – Quebra cabeça Noite Estrelada + Visita Virtual MASP

Cinema ITACI

É um espaço construído em 2019 para possibilitar a realização das atividades. A sala conta com 37 poltronas, sendo duas delas acessíveis. Já a tela é retrátil e automática, com projetor de última geração, receiver, blue ray, subwoofer e som com distribuição 5.1 para tornar essa experiência ainda mais especial.

Sessões

12/12

10h – Homem Aranha

13h - Frozen


18/12

10h – Viva -  A Vida é Uma Festa

13h – Os Incríveis


19/12

10h – A Bela e a Fera

13h – Carros

Sobre o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI)

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o ITACI é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Oferece tratamento para crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de zero a 18 anos.

Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou, em 2024, cerca de 12 mil consultas médicas ambulatoriais, mais de 5 mil consultas multiprofissionais, em torno de 5.800 sessões de quimioterapia e 526 internações. Entre as especialidades atendidas: leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

