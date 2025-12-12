Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência

Candidatos devem acessar novamente o cartão de confirmação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 16h49
CNU 2: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência
© Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) comunicou, nesta quinta-feira (11), que houve atualização no Cartão de Confirmação de Inscrição dos candidatos convocados para a realização dos procedimentos de Caracterização da Deficiência e de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025).

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), na maior parte dos casos, as mudanças foram de horário e turno, mas não de locais de realização dos procedimentos.

A orientação é que esses candidatos acessem novamente o cartão de confirmação, no site da FGV , para verificar se houve alteração na convocação.

O edital de convocação para a realização dos procedimentos de Caracterização da Deficiência e de Confirmação Complementar à Autodeclaração de Pessoas Negras foi publicado dia 14 de novembro. Já as datas e horários e os locais e links individuais de acesso (para casos de avaliação por telemedicina) foram divulgados no dia 5 de dezembro.

O edital prevê, ainda, a realização dos procedimentos entre os dias 8 e 17 de dezembro de 2025, “sendo de responsabilidade da pessoa candidata acompanhar a publicação e tomar ciência” das convocações.

A divulgação dos resultados preliminares das avaliações está prevista para 15 de janeiro, com prazo para interposição de recursos de 16 a 19 de janeiro. O resultado definitivo deve ser divulgado em 18 de fevereiro.

Oferta de vagas

O CNU 2025 é coordenado pelo MGI em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela FGV. Essa segunda edição do concurso unificado oferta 3.652 vagas para 32 órgãos públicos.

No último dia 7 de dezembro, foi aplicada a segunda etapa do concurso, composta de prova discursiva. Ao todo, mais de 42 mil candidatos aprovados nas provas objetivas estavam aptos para realizar as provas discursivas. Desse total, 14,6 mil eram pessoas negras, 634 indígenas, 616 quilombolas e 4.198 pessoas com deficiência.

Houve 20% da abstenção , percentual considerado dentro do esperado para concursos em duas etapas e menor do que o verificado na primeira fase.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Executivo Há 2 horas

Governo do Estado concede, até segunda-feira (15), descontos para dívidas de IPVA pelo Programa Acordo Gaúcho

Contribuintes com dívidas antigas de IPVA têm poucos dias para aproveitar condições especiais de negociação. O prazo para adesão ao Programa Acordo...

 Obra na ERS-403 amplia conectividade e impulsiona desenvolvimento regional, além de melhorar logística no Vale do Rio Pardo -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Transportes Há 3 horas

Governo Leite vai potencializar economia local com pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul

O governo Leite avança na pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul, em uma obra que visa potencializar a economia local. A execu...
Fazenda Há 4 horas

Órgãos estaduais deflagram operação contra fraudes em contratos com a Administração Pública

Uma apuração da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), em investigação aberta pela Comissão de Responsabilização da Pessoa Jurídica (CRPJ),...

 Com as duas obras, governo do Estado reafirma compromisso de pavimentar os acessos municipais. Outras 18 estão em andamento -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Estradas Há 4 horas

Governador Eduardo Leite autoriza início das obras de acessos municipais a Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul

Mais duas cidades terão acessos municipais pavimentados no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite assinou, nesta sexta-feira (12/12) no Palá...
Geral Há 5 horas

Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP

Polícia prende 10 suspeitos e desarticula núcleo de facção

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 22°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Hospital ITACI promove atividades socioculturais em dezembro
Saúde Há 2 minutos

Opas alerta que próxima temporada de gripe pode ser mais intensa
Esportes Há 2 minutos

Praia e Osasco encaram clubes italianos na semi do Mundial de vôlei
Câmara Há 17 minutos

Comissão de Constituição e Justiça aprova título para Franca, em SP, e homenagem à Festa da Penha no ES
Justiça Há 17 minutos

Mendes pede retomada virtual do julgamento do marco temporal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,25%
Euro
R$ 6,36 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,372,19 -2,77%
Ibovespa
160,396,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias