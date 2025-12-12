Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Governo Leite vai potencializar economia local com pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul

O governo Leite avança na pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul, em uma obra que visa potencializar a economia local. A execu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 15h37
Governo Leite vai potencializar economia local com pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul
Obra na ERS-403 amplia conectividade e impulsiona desenvolvimento regional, além de melhorar logística no Vale do Rio Pardo -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

O governo Leite avança na pavimentação da ERS-403, entre Rio Pardo e Cachoeira do Sul, em uma obra que visa potencializar a economia local. A execução, realizada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), recebe investimento de R$ 61 milhões e irá qualificar a trafegabilidade entre os municípios. Na quinta-feira (11/12), o titular da Selt, Juvir Costella, vistoriou o andamento dos serviços.

No momento, as equipes estão trabalhando nos lotes 1 e 2 da estrada. No lote 1 - que possui 21 quilômetros - , e contempla o lado de Cachoeira do Sul, os serviços de limpeza e drenagem já foram finalizados. Atualmente, o trecho está em fase de conclusão, restando a execução de dois quilômetros de pavimentação.

Já o lote 2, de seis quilômetros, concentrado em Rio Pardo, está na etapa de limpeza e remoção de vegetação. Posteriormente, serão iniciadas as obras de terraplenagem no local. Na região do Vale do Rio Pardo, tem governo do Estado atuando para impulsionar o desenvolvimento das comunidades.

Durante a vistoria, Costella enalteceu a relevância da obra para estabelecer a conectividade da região. “Essa rodovia representa um importante corredor logístico para facilitar o transporte da produção de Rio Pardo e Cachoeira do Sul, por meio de uma trafegabilidade mais segura para os usuários", frisou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, salienta que todas as etapas estão sendo rigorosamente cumpridas. "Estamos executando o cronograma técnico dos serviços seguindo os padrões de qualidade e segurança necessários", destacou o dirigente.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo
DENGUE
