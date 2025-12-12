Sexta, 12 de Dezembro de 2025
14°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Órgãos estaduais deflagram operação contra fraudes em contratos com a Administração Pública

Uma apuração da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), em investigação aberta pela Comissão de Responsabilização da Pessoa Jurídica (CRPJ),...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 14h37

Uma apuração da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), em investigação aberta pela Comissão de Responsabilização da Pessoa Jurídica (CRPJ), serviu como base para a deflagração da Operação Regenerare pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (12/12). Os alvos são empresas suspeitas de participação combinada em concorrências públicas. Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Porto Alegre, da Região Metropolitana e no litoral, em casas de 15 pessoas investigadas. Foram bloqueados R$ 60 milhões em ativos financeiros e indisponibilizados imóveis e veículos vinculados aos investigados.

Os indícios iniciais surgiram em análises da CRPJ, que é uma comissão conjunta entre a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, e que teve apoio de dados da Central de Licitações do Estado (Celic), na identificação de padrões anômalos na disputa de licitações. A operação apura a prática de fraudes em processos licitatórios para o fornecimento de serviços terceirizados (limpeza, merenda e portaria) para o governo do Estado. As empresas usavam laranjas para firmar os contratos e atuavam em forma de rodízio, combinando preços, fraudando o caráter competitivo das disputas. Além das fraudes contra a administração pública, as empresas também não pagavam direitos trabalhistas dos funcionários.

O auditor do Estado Felipe Pizzato Reis acompanhou a operação pela Cage. Segundo ele, essa foi a terceira operação policial, com a colaboração da Cage, Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e Ministério Público, realizada nesse ano, visando esse tipo de fraude em contratos de serviços terceirizados. “Por um lado, mostra como essa colaboração de diferentes órgãos e o nosso trabalho investigativo têm se aprimorado cada vez mais, mas também reforça a importância de outras iniciativas da Cage no sentido de prevenir essas ocorrências, como revisão dos índices contábeis exigidos das empresas em licitações, entre outras", afirma Reis.

Para o delegado Cassiano Cabral, diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública da Polícia Civil (Dercap), a Operação Regenerare demonstra a força da atuação integrada do Estado "Com a Polícia Civil, PGE, CAGE, o Ministério Público e o governo do Estado, por meio da Celic, atuando de forma coordenada. “O combate às fraudes em licitações é prioridade permanente do Dercap, e outras operações já estão em desenvolvimento, com o objetivo de responsabilizar criminosos que, com essa prática, trazem enormes prejuízos à administração pública”, define Cabral.

Novas regras

Em outubro deste ano, o governador Eduardo Leite assinou o decreto que moderniza a gestão e a fiscalização das contratações de serviços terceirizados no âmbito do Executivo estadual. A nova norma atualiza a regulamentação anterior, adequando-a às regras da Lei Federal n. 14.133/2021, a nova Lei de Licitações, e traz avanços para o controle, a transparência e a proteção dos trabalhadores.

Nos últimos quatro anos, ações de auditoria e controle interno da Cage resultaram em benefícios financeiros de quase R$ 1 bilhão para o Estado.

Lei Anticorrupção

Reis é o atual presidente da CRPJ, responsável pela aplicação dos dispositivos da Lei Anticorrupção (Lei Federal 12.846/2013), que estabelece a responsabilização administrativa e civil das empresas pela prática de atos lesivos à administração pública. No Rio Grande do Sul, a Lei Anticorrupção Estadual (Lei 15.228/2018) dispõe sobre a aplicação da lei federal na esfera estadual. O Decreto 55.631, assinado em 2020 pelo governador Eduardo Leite, regulamenta a lei estadual.

O procurador do Estado Gustavo Granzotto Manfro, presidente anterior, passa a ocupar a vice-presidência. Apenas no último biênio, tramitaram 74 processos administrativos, dos quais 45 são processos administrativos de responsabilização (PAR), além de 12 processos judiciais e análises de acordos de leniência e termos de compromisso. Mesmo com a mensuração ainda parcial, os contratos analisados já somam quase R$ 400 milhões, evidenciando a relevância das apurações.

Segundo Manfro, a evolução da CRPJ resulta de um esforço conjunto de articulação com instituições parceiras, o que reforça a confiança pública e a qualidade das entregas ao Estado. “A maturidade que a CRPJ alcançou é fruto de um esforço coletivo: técnica, responsabilidade, integração e estratégia. Procuradores, auditores e servidores atuam de forma coordenada, somando esforços com instituições como o Ministério Público e a Polícia Civil. Esse compromisso fortalece a confiança da sociedade gaúcha”, argumenta. Outros seis auditores do Estado e procuradores do Estado integram a comissão.

Com a vigência da Lei Anticorrupção, empresas privadas podem ser responsabilizadas por atos lesivos à Administração Pública, independente da comprovação de dolo ou culpa. A punição por esses atos é multa administrativa e a publicação extraordinária da decisão condenatória – o que não exclui a responsabilização administrativa, civil e/ou criminal das pessoas jurídicas e físicas envolvidas, com base em outros diplomas legais.

A lei prevê a possibilidade de acordo com empresas que colaborem efetivamente com as investigações e com os processos administrativos implantados com a finalidade de averiguar as práticas lesivas. Além disso, a implementação de programas de integridade pelas empresas pode atenuar a multa aplicada a pessoa jurídica no âmbito de um processo administrativo. No âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, para contratar com a Administração Pública em contratos que superem determinados valores previstos na legislação, as empresas devem apresentar de programa de integridade.

Texto: Ascom Sefaz
Edição Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Com as duas obras, governo do Estado reafirma compromisso de pavimentar os acessos municipais. Outras 18 estão em andamento -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Estradas Há 29 minutos

Governador Eduardo Leite autoriza início das obras de acessos municipais a Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul

Mais duas cidades terão acessos municipais pavimentados no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite assinou, nesta sexta-feira (12/12) no Palá...
Geral Há 2 horas

Megaoperação combate grupo que traficava drogas a partir de SP

Polícia prende 10 suspeitos e desarticula núcleo de facção

 © PF/Divulgação
Geral Há 3 horas

Polícia Federal cumpre mandados na Câmara dos Deputados

Operação apura irregularidades na destinação de recursos públicos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Meteorologia faz alerta de grande perigo de tempestade em três estados

Chuvas e descargas elétricas podem ocorrer em curtos períodos
Geral Há 4 horas

Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho

Estão sendo cumpridos 36 mandados de prisão

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 14° Máx. 22°
17° Sensação
4.07 km/h Vento
91% Umidade
100% (3.4mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Sábado
26° 13°
Domingo
32° 18°
Segunda
28° 19°
Terça
27° 14°
Quarta
30° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Especialista fala sobre soluções em bugs de sistema
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova mudança que estende crédito rural a insumos da pecuária
Câmara Há 11 minutos

Comissão aprova possibilidade de juiz proibir entrada em estádio de agressor de mulher
Justiça Há 12 minutos

Denunciados por atentado à bomba em Brasília podem se tornar réus
Fazenda Há 27 minutos

Órgãos estaduais deflagram operação contra fraudes em contratos com a Administração Pública

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,18%
Euro
R$ 6,34 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,995,94 -2,98%
Ibovespa
159,999,27 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2950 (11/12/25)
21
23
42
49
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6900 (11/12/25)
10
33
34
36
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3560 (11/12/25)
01
03
04
06
07
08
10
11
12
13
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias