Governador Eduardo Leite autoriza início das obras de acessos municipais a Santo Expedito do Sul e Tupanci do Sul

Mais duas cidades terão acessos municipais pavimentados no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite assinou, nesta sexta-feira (12/12) no Palá...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 14h37
Com as duas obras, governo do Estado reafirma compromisso de pavimentar os acessos municipais. Outras 18 estão em andamento -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Mais duas cidades terão acessos municipais pavimentados no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite assinou, nesta sexta-feira (12/12) no Palácio Piratini, a ordem de início das obras para pavimentação da ERS-465, em Santo Expedito do Sul, e da ERS-492, em Tupanci do Sul. Os trechos terão investimento total de R$ 61 milhões do governo do Estado. As obras serão executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), com previsão de conclusão até 2027.

Na Região Nordeste tem governo do Estado atuando. As obras na ERS-465, em Santo Expedito do Sul, no entroncamento com a ERS-343, terão investimento de R$ 26,4 milhões para pavimentação de 10,16 quilômetros. Na ERS-492, em Tupanci do Sul, no entroncamento com a ERS-477, em São José do Ouro, serão pavimentados 13,63 quilômetros com investimento de R$ 34,8 milhões.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite destacou o simbolismo e a responsabilidade envolvida na entrega de obras esperadas há décadas. “A gente está aqui anunciando o início de obras que, na segunda-feira, já terão máquinas trabalhando, porque não dá para brincar com o sonho e a expectativa das pessoas”, afirmou. Leite ressaltou que todas as obras anunciadas pelo atual governo foram efetivamente iniciadas. “Tenho muito orgulho de dizer que não há nenhum anúncio que não tenha se concretizado. Obra que começa é obra que termina”, disse o governador, reforçando o esforço coletivo para reorganizar o Estado e recuperar a capacidade de investimento.

O prefeito de Tupanci do Sul, Fernando Luís Favretto, celebrou a conquista após quase três décadas de espera, agradecendo o empenho do governo. “Tupanci há 28 anos espera por esta obra. Não é só um acesso asfáltico, é uma rota alternativa de desenvolvimento que vai ligar toda a nossa região e abrir portas para um novo tempo. Hoje o nosso coração é só gratidão. É a dignidade no deslocamento, é segurança, é qualidade de vida para uma nova Tupanci do Sul", destacou.

O prefeito de Santo Expedito do Sul, Vantoir Dutra, também ressaltou o caráter histórico do momento. “Este é um sonho realizado, uma obra que sempre foi cobrada porque sem asfalto o município não cresce e não se desenvolve”, afirmou. Ele destacou o trabalho conjunto entre a prefeitura, o Daer e a Selt. “Muitos não acreditavam mais, mas nós mantivemos a confiança. Hoje voltamos para casa com o dever cumprido. Não é só pedra e brita, é o começo de um novo desenvolvimento para o nosso município”, completou.

Leite também compartilhou sua emoção ao autorizar o início dos trabalhos em dois municípios que aguardavam há tantos anos. “Entendo a emoção dos prefeitos porque essa também é a minha emoção. É uma jornada longa, em que cada obra entregue abre espaço para que outras saiam da fila dos sonhos e se tornem realidade”, afirmou.

Com o início destas duas obras, o governo do Estado reafirma o compromisso de pavimentar os acessos municipais, entregando mais qualidade de vida para os gaúchos. Antes eram 62 municípios sem acesso asfáltico. Agora, 29 acessos já estão concluídos, 20 estão em obras e outros 13 trechos devem iniciar em breve, consolidando um novo ciclo de conectividade viária e integração territorial no Rio Grande do Sul. Desde 2019, foram investidos mais de R$ 782 milhões em acessos asfálticos.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destaca a relevância dessas obras, que se somam às outras 18 em andamento. “O asfalto, mais do que conectar as cidades e facilitar o transporte, é um reconhecimento e um incentivo para o desenvolvimento destas comunidades, com segurança e mais qualidade de vida”, reforçou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforça que as equipes da autarquia estão atuando para que todas as obras sigam o cronograma estabelecido e sejam entregues dentro do prazo. “Sabemos o quanto a pavimentação impacta na vida das pessoas e estamos nos dedicando para que sejam cumpridas todas as etapas dentro dos padrões de excelência da engenharia rodoviária", garantiu.

Texto: Ascom Selt e Carlos Ismael Moreira/Secom
Edição: Secom

