Quase 500 atletas participam da Travessia do Canal SOAMAR em edição histórica

A 27ª edição da Travessia do Canal a Nado SOAMAR movimentou o fim de semana na Baixada Santista e entrou para a história do evento. Realizada neste sábado (6), a prova reuniu 476 nadadores — entre civis e militares — no percurso entre a Praia do Góes, no Guarujá, e a Praia da Aparecida, em Santos, em frente à Escola Estadual Escolástica Rosa. O número expressivo consolidou o recorde absoluto de participantes e reforçou o crescente interesse pela competição.

Mesmo após a ampliação do limite inicial de vagas, todas as inscrições se esgotaram rapidamente. “A procura superou todas as expectativas. Tivemos lista de espera e adesão imediata quando abrimos novas vagas. Foi, sem dúvida, uma edição marcante”, destacou Enio Faria, responsável pela organização.

A movimentação começou logo ao amanhecer, com concentração e orientação aos atletas antes do congresso técnico. A largada ocorreu às 9h15, com início oficial da prova às 9h30. Ao longo de todo o trajeto, a segurança foi prioridade: mais de 30 embarcações de apoio atuaram para garantir tranquilidade e suporte aos nadadores. “A travessia é desafiadora, e buscamos aprimorar o atendimento a cada edição para que todos tenham uma experiência segura e positiva”, reforçou Enio.

Todos os atletas que concluíram o percurso receberam medalha de participação e um kit especial com camiseta, touca de silicone e sacola personalizada. A disputa premiou 21 categorias — 16 civis e cinco militares — com troféus para os três primeiros colocados de cada uma. Houve, ainda, troféus para os três primeiros colocados gerais (masculino e feminino) entre civis e militares, totalizando 12 premiações.

As equipes também tiveram destaque: as cinco melhores foram premiadas, e o Troféu Jiro Hashizume — entregue em posse transitória à campeã — celebrou novamente o legado de um dos maiores nomes das maratonas aquáticas da região. “O Jiro é uma figura histórica, vencedor de provas de grande relevância, incluindo a edição de 1971 desta travessia”, recordou Enio.

Além das disputas, o evento também foi marcado por homenagens especiais a personalidades relevantes para a comunidade náutica e esportiva da região. Foram homenageados Manoel dos Santos Junior, Paulo Cezar Battisti, Peter Arthur Bydliwski, Elmer Alves Justo, o Capitão de Mar e Guerra Marcus André de Souza e Silva e Bayard Freitas Umbuzeiro Neto, reconhecidos por suas contribuições e apoio ao esporte e à tradição da travessia.

A XXVII Travessia do Canal a Nado SOAMAR tem promoção e organização da SOAMAR Santos, com apoio da Capitania dos Portos de São Paulo – PROMIFAEE, Secretaria Municipal de Esportes de Santos, Prefeitura de Santos, Grupamento de Bombeiros Marítimos, Guarda Portuária de Santos e CET-Santos.

Serviço:



Classificação Feminino



1° lugar: Luisa Rabotzke Ferreira - Equipe Kikuda Training

2° lugar: Eduarda Palmieri Galletta Salles - Equipe Kikuda Training

3° lugar: Isabella Cony Siniscalchi - Equipe Círculo Militar de São Paulo

4° lugar: Nicole Cury Donato - Equipe Círculo Militar de São Paulo

5° lugar: Anna Clara Almeida Batista - Equipe Kikuda Training

Classificação Masculino



1° lugar: Bruno Santos - Equipe Círculo Militar de São Paulo

2° lugar: Gabriel Santos Galluzzi - Equipe AABB/MLatuf

3° lugar: Isaac Ferreira Cassilhas - Equipe Kikuda Training

4° lugar: Gabriel Rodrigues Alves Bezerra - Avulso

5° lugar: Bruno Yoshinori Yamamoto - Equipe Círculo Militar de São Paulo

Sobre a Soamar Santos



Fundada em 13 de dezembro de 1972, em Santos (SP), a SOAMAR Santos — originalmente como ASAM (Associação Santista dos Amigos da Marinha) — tem por missão reunir pessoas ligadas à vida naval e marítima, promovendo cultura, história e cidadania.

Ao longo dos anos, a entidade evoluiu para ASPAM (Associação Paulista dos Amigos da Marinha) em 1974 e tornou-se parte integrante da rede nacional da SOAMAR.

Hoje, com atuação voltada à comunidade santista e à preservação da memória naval, a SOAMAR Santos organiza eventos culturais, educacionais e esportivos, fomentando o vínculo com o mar, a história e o patrimônio da Marinha do Brasil.

SantosPress Comunicação Empresarial



Diretor de Atendimento - Rogério Amador

[email protected] l (13) 97410-9725

Assessor de Imprensa - Jornalista Lucas Campos

[email protected] l (13) 99795-9790