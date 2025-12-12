Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho

Estão sendo cumpridos 36 mandados de prisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 11h04

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 12 pessoas na operação Trunfo Final contra suspeitos de integrar a principal facção criminosa do estado, o Comando Vermelho. A ação é realizada nesta sexta-feira (12) na comunidade Az de Ouro, em Anchieta, na zona norte da cidade. A meta é cumprir 36 mandados de prisão.

A operação é coordenada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 14ª DP (Leblon). De acordo com as investigações, o grupo utilizava armamentos pesados para intimidar moradores da comunidade, além de coordenar ataques criminosos para manter o domínio territorial.

Distribuidores de armas

Além dos mandados de prisão, a operação também cumpre 72 mandados de busca e apreensão. As equipes realizam diligências em Anchieta e na Baixada Fluminense, em Nilópolis e Mesquita.

Entre os investigados estão líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira.

De acordo com a Polícia Civil, a operação recebeu o nome Trunfo Final em referência direta ao ás de ouros, carta que simboliza o poder, a supremacia e o domínio, em alusão à forma como a facção se enxerga dentro da comunidade.

© PF/Divulgação
 © Paulo Pinto/Agência Brasil
 © Rovena Rosa/Agência Brasil
 Foto: DivulgaçãoAssessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
 -
