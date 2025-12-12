Após cancelamentos, Aeroporto de Congonhas opera normalmente hoje

Depois de mais de 121 voos afetados em São Paulo, o aeroporto de Congonhas opera normalmente nesta sexta-feira (12). Até as 7h de hoje, houve apenas uma chegada e duas partidas canceladas.

O terminal viveu dois dias de caos devido à ventania que passou pela cidade na quarta-feira (10) e quinta-feira (11).

A concessionária Aena, que administra Congonhas, informou que toda a estrutura do aeroporto está disponível no momento, assim como os serviços de atendimento aos passageiros.

Os problemas enfrentados em São Paulo provocaram um efeito cascata em vários aeroportos do país, gerando filas, atrasos e novos cancelamentos.