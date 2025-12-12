Tenente Portela: Sábado, dia 13: Noite Natalina em frente à Igreja Matriz

A comunidade de Tenente Portela tem um encontro especial neste sábado, 13 de dezembro, com mais uma programação do Natal da Feliz Cidade.

A Noite Natalina, promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, promete fortalecer laços de fé e preparar os cristãos para celebrar o Natal com espírito de paz e esperança.

A atividade inicia às 19h, em frente à Igreja Matriz, e contará com momentos de oração, integração e expressão da espiritualidade, em um ambiente acolhedor e preparado para receber famílias, jovens e crianças.

O evento integra a programação oficial do Natal da Feliz Cidade 2025 e conta com o apoio do Município de Tenente Portela. Em caso de chuva, a celebração será realizada na Cripta. A organização orienta que os participantes levem cadeiras de área.

