Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Gabriel Souza inaugura duplicação da Avenida João de Magalhães em Tramandaí neste sábado (13)

O vice-governador Gabriel Souza estará neste sábado (13/12), em Tramandaí, para inaugurar a duplicação da Avenida João de Magalhães (ERS-786), que ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/12/2025 às 09h22
O vice-governador Gabriel Souza estará neste sábado (13/12), em Tramandaí, para inaugurar a duplicação da Avenida João de Magalhães (ERS-786), que conta com um investimento de mais de R$ 14 milhões do governo do Estado, e assinar um Termo de Comodato para instalação de uma unidade do Tudo Fácil no município.

A inauguração da avenida, que ocorre ao meio-dia, refere-se ao trecho 1 de duplicação, que vai da ERS-030 até a rótula da Av. João de Magalhães com a Av. Flores da Cunha, totalizando 2.180 metros, e contará com a presença do secretário de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, e do prefeito de Tramandaí, Juarez Marques.

O Termo de Comodato será assinado às 13h pelo vice-governador e pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, além dos proprietários do Supermercado São Pedro, que cedem ao Estado o uso de parte do segundo andar do estabelecimento por cinco anos.

Aviso de Pauta

O quê: inauguração da Av. João de Magalhães (trecho 1)
Quando:sábado (13/12), ao meio-dia
Onde:Av. João de Magalhães, esquina com a Rua Salvador Pereira Guimarães.

O quê: assinatura do Termo de Comodato para instalação de unidade do Tudo Fácil
Quando:sábado (13/12), às 13h
Onde:2º Pavimento do Supermercado São Pedro (Av. João de Magalhães, 2139, Tramandaí)

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
