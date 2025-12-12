Gabriel Souza inaugura duplicação da Avenida João de Magalhães em Tramandaí neste sábado (13)

O vice-governador Gabriel Souza estará neste sábado (13/12), em Tramandaí, para inaugurar a duplicação da Avenida João de Magalhães (ERS-786), que conta com um investimento de mais de R$ 14 milhões do governo do Estado, e assinar um Termo de Comodato para instalação de uma unidade do Tudo Fácil no município.

A inauguração da avenida, que ocorre ao meio-dia, refere-se ao trecho 1 de duplicação, que vai da ERS-030 até a rótula da Av. João de Magalhães com a Av. Flores da Cunha, totalizando 2.180 metros, e contará com a presença do secretário de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, e do prefeito de Tramandaí, Juarez Marques.

O Termo de Comodato será assinado às 13h pelo vice-governador e pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, além dos proprietários do Supermercado São Pedro, que cedem ao Estado o uso de parte do segundo andar do estabelecimento por cinco anos.

Aviso de Pauta

O quê: inauguração da Av. João de Magalhães (trecho 1)

Quando:sábado (13/12), ao meio-dia

Onde:Av. João de Magalhães, esquina com a Rua Salvador Pereira Guimarães.

O quê: assinatura do Termo de Comodato para instalação de unidade do Tudo Fácil

Quando:sábado (13/12), às 13h

Onde:2º Pavimento do Supermercado São Pedro (Av. João de Magalhães, 2139, Tramandaí)