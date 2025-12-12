Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Dois dias após ciclone, SP ainda tem 800 mil moradores sem energia

Enel diz ter restabelecido serviço para 1,2 milhão de clientes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/12/2025 às 09h07

A cidade de São Paulo e sua região metropolitana ainda têm mais de 800 mil consumidores sem energia, dois dias depois da forte ventania que causou destruição em diversas localidades.

O fenômeno foi provocado pela chegada de um ciclone extratropical associado a uma frente fria e derrubou mais de 330 árvores, sendo que muitas caíram sobre a rede de cabos, cortando o fornecimento de energia.

No auge do problema, a região metropolitana de São Paulo teve mais de 2,2 milhões de clientes sem energia. No final dessa quinta-feira (11), ainda havia 1,3 milhão de consumidores sem luz.

Neste momento, segundo a Enel, há 802.474 clientes sem energia. Na cidade de São Paulo esse número é de 585 mil consumidores, 10% do total. O município de Juquitiba tem 7.262 clientes sem energia, o que representa 40% do total da cidade. Embu-Guaçu, que ontem ainda tinha praticamente 100% da cidade às escuras, hoje está com 17% dos consumidores ainda sem energia.

Sem previsão

A Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para cerca de 1,2 milhão de clientes do total de 2 milhões de afetados. A empresa não deu uma previsão de quando os mais de 800 mil consumidores terão a energia de volta. Segundo a concessionária, há alguns casos complexos que exigem a substituição de postes e transformadores, o que demanda mais tempo de trabalho.

