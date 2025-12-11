Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos

Aeroportos de Congonhas e Guarulhos são impactados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 21h38
São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Aena, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, em São Paulo, confirmou 66 chegadas e 51 partidas canceladas hoje (11). A GRU, responsável pelo aeroporto de Guarulhos, informou que 72 voos foram cancelados e 28 direcionados para outros aeroportos.

A região metropolitana de São Paulo segue sob influência de um ciclone extratropical que afetou o estado e toda a região sul do país esta semana.

Segundo a Aena, os cancelamentos ocorrem "em razão das condições meteorológicas registradas ontem (10), com rajadas de vento acima de 90 km/h, e dos ajustes necessários à malha aérea". Aeroportos sofrem influência do mau tempo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 26 minutos

Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP

Apagão também prejudicou o abastecimento de água

 Unidade tem 2 guichês exclusivos para emissão da Carteira de Identidade Nacional, além de espaço para recepção e autoatendimento -Foto: Vitor Rosa/Secom
Planejamento Há 1 hora

Em Uruguaiana, Eduardo Leite entrega Tudo Fácil móvel e anuncia mais uma unidade fixa do serviço na cidade

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (11/12), em Uruguaiana, a primeira unidade móvel do Tudo Fácil — um marco na ampliação do a...

 Com funcionalidades intuitivas, sistema da Receita Estadual e Procergs mostra aos contribuintes débitos e créditos tributários -Foto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Receita Estadual Há 3 horas

Governo do Estado apresenta sistema para apuração do Imposto sobre Bens e Serviços para setor da indústria

Prestes a entrar em fase de testes, prevista para janeiro do próximo ano, a transição para o novo modelo da Reforma Tributária do Consumo (RTC) foi...
Geral Há 3 horas

Oficial da Marinha é condenado a 80 anos de prisão por matar casal

Geraldo e Osélia eram pais do ex-namorado do acusado

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Anac estende horário do Aeroporto Congonhas até as 23h59

Medida é para auxiliar na normalização dos voos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
20° Sensação
0.91 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Geral Há 24 minutos

Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP
Geral Há 24 minutos

São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova regras diferenciadas para artesãos em vulnerabilidade venderem alimentos artesanais
Internacional Há 1 hora

Lula disse a Trump que América Latina é zona de paz
Justiça Há 1 hora

Turista norte-americano vira réu por agredir namorada a socos no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,773,68 -0,79%
Ibovespa
159,189,10 pts 0.07%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias