Em Uruguaiana, Eduardo Leite entrega Tudo Fácil móvel e anuncia mais uma unidade fixa do serviço na cidade

O governador Eduardo Leite entregou, nesta quinta-feira (11/12), em Uruguaiana, a primeira unidade móvel do Tudo Fácil — um marco na ampliação do acesso da população aos serviços públicos. Durante a cerimônia, o governador também anunciou que o município receberá a instalação de uma nova unidade física do serviço. O evento contou com a presença da secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Além das novidades do Tudo Fácil, Leite fez anúncios para a saúde e segurança da região.

A iniciativa do Tudo Fácil móvel reforça a estratégia estadual de modernizar e diversificar os canais integrados de atendimento ao cidadão, levando serviços essenciais diretamente às comunidades. “Não é o cidadão que tem que adaptar a sua rotina para acessar serviços do Estado, é o Estado que precisa estar mais próximo do cidadão para oferecer esses serviços de forma facilitada. Queremos o governo cada vez mais perto das pessoas, e o Tudo Fácil é uma ferramenta importante para isso. Dessa forma, passamos de duas para dez unidades já instaladas em regiões por todo o Rio Grande do Sul. Agora teremos também uma loja em Uruguaiana e a unidade móvel, além da grande quantidade de serviços que estão disponíveis de forma digital”, enfatizou o governador.

A nova unidade móvel foi concebida para oferecer atendimento ágil e inclusivo em diferentes regiões do Estado. O veículo, um ônibus totalmente personalizado e desenvolvido por empresas gaúchas, reúne três guichês internos, dois exclusivos para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e dois guichês externos destinados à recepção e ao autoatendimento. Totalmente acessível para pessoas com deficiência, o espaço tem capacidade para realizar até 60 atendimentos de CIN por dia.

A futura unidade física do Tudo Fácil em Uruguaiana integrará o projeto estadual de expansão e modernização das centrais de atendimento. Prevista para funcionar na Estação Rodoviária, ela atenderá moradores do município e também das cidades de Alegrete, Barra do Quaraí e Itaqui.

Com dez unidades físicas em operação, o Tudo Fácil é coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). “A entrega da unidade móvel é um marco para o Estado e para o projeto Tudo Fácil. Estamos levando serviços essenciais para mais perto do cidadão, promovendo inclusão, desburocratização e inovação”, afirmou a secretária Danielle Calazans.

“Não é o cidadão que tem que adaptar sua rotina para acessar serviços, é o Estado que precisa estar mais próximo", diz Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Oferta em todo o Rio Grande do Sul

A equipe responsável pela operação da unidade é formada por um motorista e seis profissionais. Além dos serviços de identificação, o ônibus oferece orientações digitais e atendimentos do Procon RS, IPE Prev, IPE Saúde, entre outros. Em Uruguaiana, os atendimentos seguem até 19 de dezembro, das 9h30 às 12h e das 13h às 18h, na Praça Barão do Rio Branco, em frente à Prefeitura Municipal. Depois desse período, a unidade móvel seguirá roteiro por outras regiões do Estado.

Criado em 1998, o Tudo Fácil reúne, em um único espaço, serviços públicos de alta demanda, oferecendo atendimento integrado, híbrido e ágil, com foco na inclusão digital e social. Além das três unidades em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul), o programa está presente em Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria.

Leite também anunciou a ampliação do cadastramento de médicos pelo IPE Saúde na região da Fronteira Oeste -Foto: Vitor Rosa/Secom

Ampliação de consultas pelo IPE Saúde

O governador aproveitou a visita a Uruguaiana para anunciar a ampliação do cadastramento de médicos pelo IPE Saúde na região da Fronteira Oeste, que tinha uma carência de profissionais conveniados. A partir da reformulação do IPE Saúde e da criação do Programa Mais Assistência, foram abertas 10.460 vagas para 42 especialidades médicas em 356 municípios, com previsão de 3,2 milhões de consultas ao ano. O redimensionamento da rede e da quantidade de consultas foi definido de forma regionalizada e de acordo com o número de segurados. Para Uruguaiana, serão cerca de mil novos médicos cadastrados. As inscrições estarão abertas até 9 de janeiro de 2026.

“A região funcional da Fronteira Oeste tinha, de fato, uma carência de oferta de serviços em consultas médicas por conta de um número menor de médicos credenciados no IPE Saúde, que eram menos de 400. Agora, vamos abrir credenciamento para mais de mil médicos nesta região, oferecendo 50% a mais de consultas. Isso só foi possível a partir da reestruturação que fizemos no IPE Saúde”, disse o governador. “Temos uma campanha em andamento para atrair o maior número de profissionais ao plano. A nossa meta é preencher todas vagas distribuídas em 356 cidades”, disse o presidente da autarquia, Paulo Rogério Silva dos Santos.

Uruguaiana é a primeira cidade a ter estrutura da Brigada Militar voltada para atender violência contra crianças e adolescentes -Foto: Vitor Rosa/Secom

Uruguaiana recebe a primeira Patrulha Bernardo da BM

Em Uruguaiana, o governador destacou ainda a criação da Patrulha Bernardo, da Brigada Militar (BM). A inciativa é uma parceria do governo do Estado e do Ministério Público do RS para reforçar o combate à violência contra crianças e adolescentes, semelhante à Patrulha Maria da Penha, que atua no enfrentamento da violência contra a mulher. O procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, também participou do evento.

O nome remete ao caso do menino Bernardo Uglione Boldrini, assassinado aos 11 anos na cidade de Três Passos. O crime chocou o país e tornou-se símbolo da violência contra menores. A meta é oferecer um atendimento humanizado, especializado e integral às crianças e adolescentes. Uruguaiana será a primeira cidade a contar com uma estrutura da Brigada Militar voltada para a Patrulha Bernardo.