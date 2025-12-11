Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Oficial da Marinha é condenado a 80 anos de prisão por matar casal

Geraldo e Osélia eram pais do ex-namorado do acusado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 19h03

O Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou a 80 anos de reclusão, em regime fechado, o capitão de fragata da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, acusado de assassinar a facadas o casal de idosos Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho, de 73 e 72 anos, respectivamente.

As vítimas eram pais do ex-namorado do oficial, o professor Felipe da Silva Coelho. O crime ocorreu no dia 24 de junho de 2022, no bairro do Jardim Botânico.

Na sentença, o réu também foi condenado ao pagamento de R$ 200 mil, a título de danos morais, para cada filho, considerando a existência de duas vítimas, a gravidade em concreto da conduta, a necessidade de prevenção de novos comportamentos, a repressão do mal causado e, principalmente, a reeducação do agente. Além disso, foi decretada a perda do cargo de Cristiano na Marinha do Brasil.

A presidente do júri, juíza Tula Corrêa de Mello, disse na sentença que a gravidade do crime é acentuada pelo fato de o autor ser militar capitão de fragata, alto cargo dentro da Marinha. “Por ser servidor público das Forças Armadas, o acusado deveria utilizar seus ensinamentos militares em prol da sociedade, e não contra iguais, tirando a vida de dois idosos a facadas.”

“Não se pode comparar a reprovabilidade de um crime contra a vida praticado por um popular com um praticado por quem se espera justamente a defesa da honra e da lealdade. Tal conduta deslegitima toda a estrutura da carreira”, concluiu a magistrada.

De acordo com as investigações, Cristiano matou os idosos por uma crise de ciúmes do então namorado, Felipe da Silva Coelho. O casal estava em processo de separação, mas ainda morava no mesmo apartamento.

O oficial da Marinha não aceitava o fim do relacionamento. Na noite do crime, Felipe havia saído com amigos. Inconformado, o militar atacou os pais do companheiro a facadas e, em seguida, ligou para Felipe dizendo que os idosos estariam passando mal. Ao chegar ao apartamento, Felipe encontrou os pais mortos e Cristiano desacordado, na sala da casa.

© Paulo Pinto/Agência Brasil
