Sorteio de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha premia consumidor com R$ 100 mil em edição especial de Natal

O sorteio mensal de dezembro do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado nesta quinta-feira (11/12), foi marcado por uma premiação expressiva, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/12/2025 às 17h48
O sorteio mensal de dezembro do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado nesta quinta-feira (11/12), foi marcado por uma premiação expressiva, já em clima de Natal: o prêmio principal foi de R$ 100 mil, o dobro do valor tradicional, e saiu para um consumidor do Sul do Estado. Além disso, a edição especial distribuiu mais R$ 250 mil em prêmios, contemplando 210 ganhadores (além do vencedor do prêmio principal), cem a mais do que nos sorteios regulares.

Como forma de celebrar o fim de ano, o sorteio reuniu valores remanescentes de prêmios não resgatados ao longo de 2025, transformando a iniciativa em um presente natalino para quem pediu CPF na nota durante o mês de novembro. A premiação foi composta por:

  • 1 prêmio de R$ 100 mil
  • 10 prêmios de R$ 5 mil
  • 200 prêmios de R$ 1 mil

Todos os contemplados terão até 90 dias para solicitar o resgate pelo site ou aplicativo do NFG, utilizando login gov.br. O valor pode ser depositado em conta do Banrisul ou via Pix para outras instituições, desde que a chave seja o CPF.

A lista completa dos vencedores está disponível no site e no aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. Para resgatar o prêmio, basta acessar a aba “Meus Prêmios” e seguir as orientações.

Vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal liderada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais:ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.
  • Receita da Sorte: distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.
  • Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.
  • Bom Cidadão: é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.
  • Repasse a entidades: na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz

