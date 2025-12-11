Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical

Apresentações reuniram pilotos nacionais e internacionais e atraíram grande público ao Parque Villa-Lobos, reforçando a capital no calendário do fr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
11/12/2025 às 15h39
Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical
Victor Silva / Arena Freestyle

A mais recente edição do Arena Freestyle, realizada no Parque Villa-Lobos, registrou ingressos esgotados com antecedência e arquibancadas totalmente ocupadas, cenário que reforça a posição de São Paulo no calendário nacional do motociclismo radical. O público expressivo também evidencia o aumento do interesse por competições de freestyle motocross (FMX) no país.

A programação reuniu atletas brasileiros e estrangeiros, incluindo nomes de referência internacional. As apresentações contaram com saltos superiores a 20 metros de altura e manobras de elevado grau técnico, refletindo a evolução do FMX e o nível de exigência das competições realizadas no Brasil. Entre as avaliações da noite, Taka Higashino, tricampeão dos X Games, que recebeu a maior nota da noite, e pilotos brasileiros reconhecidos na modalidade.

Em pronunciamento durante o evento, o secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves, afirmou que a capital reforça sua posição como sede de eventos esportivos de grande porte. "A cidade se consolida como referência na realização de eventos que reúnem público expressivo e contribuem para o fortalecimento do turismo e do esporte", declarou.

O piloto Fred Kyrillos destacou a relevância da capital paulista no calendário da modalidade. "A edição contou com elevado nível técnico e resposta positiva do público, fatores que contribuem para ampliar a visibilidade do freestyle no país", analisou.

A edição também demonstrou a capacidade da cidade em receber eventos esportivos de natureza técnica e logística complexa, ampliando sua inserção em circuitos nacionais e internacionais. Após a realização em São Paulo, a estrutura do evento segue para municípios turísticos que também integram o calendário da modalidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Evento Arte de Vencer
Entretenimento Há 3 horas

Evento do Podcast Arte de Vencer chega a São Paulo

Projeto inclui experiências de marcas parceiras, como EltroIdeal, Aidia, Starkey e Natália Sagrada

 Calango Filmes
Entretenimento Há 21 horas

Parceria entre Rodrigo Morais e Maestro Pinocchio registra milhões em 60 dias

Parceria entre Rodrigo Morais e o produtor Maestro Pinocchio, alcança crescimento orgânico nas plataformas digitais e evidencia aspectos do mercado...

 Divulgação Saber Viver
Entretenimento Há 1 dia

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal

Programa expande grade com transmissão diária e passa a ser exibido nacionalmente pela Com Brasil TV, com alcance em Portugal. Atração já era trans...

 Zípia Tecnologia
Entretenimento Há 2 dias

Viagens ao Mercosul impulsionam busca por Seguro Carta Verde

Seguro Carta Verde, obrigatório para veículos brasileiros que entram em países do Mercosul, acompanha o aumento das viagens de carro nas festas de ...

 canva
Entretenimento Há 3 dias

INSS avalia redução de força para pagar auxílio-acidente

O advogado previdenciário Robson Gonçalves explica que o INSS utiliza o Quadro nº 8 do Anexo III do Decreto 3.048/1999 para avaliar casos de reduçã...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças
Música Nativista Há 12 minutos

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
Senado Federal Há 12 minutos

PL da Dosimetria será analisado na CCJ na quarta-feira
Geral Há 12 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,11%
Euro
R$ 6,35 -0,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 519,082,99 -2,20%
Ibovespa
159,631,60 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias