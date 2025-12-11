Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical

A mais recente edição do Arena Freestyle, realizada no Parque Villa-Lobos, registrou ingressos esgotados com antecedência e arquibancadas totalmente ocupadas, cenário que reforça a posição de São Paulo no calendário nacional do motociclismo radical. O público expressivo também evidencia o aumento do interesse por competições de freestyle motocross (FMX) no país.

A programação reuniu atletas brasileiros e estrangeiros, incluindo nomes de referência internacional. As apresentações contaram com saltos superiores a 20 metros de altura e manobras de elevado grau técnico, refletindo a evolução do FMX e o nível de exigência das competições realizadas no Brasil. Entre as avaliações da noite, Taka Higashino, tricampeão dos X Games, que recebeu a maior nota da noite, e pilotos brasileiros reconhecidos na modalidade.

Em pronunciamento durante o evento, o secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves, afirmou que a capital reforça sua posição como sede de eventos esportivos de grande porte. "A cidade se consolida como referência na realização de eventos que reúnem público expressivo e contribuem para o fortalecimento do turismo e do esporte", declarou.

O piloto Fred Kyrillos destacou a relevância da capital paulista no calendário da modalidade. "A edição contou com elevado nível técnico e resposta positiva do público, fatores que contribuem para ampliar a visibilidade do freestyle no país", analisou.

A edição também demonstrou a capacidade da cidade em receber eventos esportivos de natureza técnica e logística complexa, ampliando sua inserção em circuitos nacionais e internacionais. Após a realização em São Paulo, a estrutura do evento segue para municípios turísticos que também integram o calendário da modalidade.