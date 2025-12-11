Operação Madrinha prende policiais penais e desarticula esquema em presídios gaúchos

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) deflagrou nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a Operação Madrinha em São Luiz Gonzaga e Ijuí, no Noroeste gaúcho, e em Santiago, na Região Central. Foram presos dois policiais penais, uma ex-apenada e ainda um detento que teve novo mandado de prisão cumprido contra ele. Os investigados têm ligação com uma organização criminosa que atua em todo Estado e facilitavam ingresso de materiais ilícitos em casas prisionais.

Também foram cumpridos 17 mandados de busca. Foram apreendidos celulares, dinheiro, documentos e quatro veículos. Ao todo, são 12 investigados a partir de uma denúncia da Corregedoria da Polícia Penal: apenados, ex-apenados, outros envolvidos no esquema e na lavagem de dinheiro, além de três policiais penais, dois deles alvos de mandados de prisão nesta quinta-feira. As ordens judiciais foram cumpridas no Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga e na Penitenciária Modulada de Ijuí e, ainda, em nove residências e dois estabelecimentos comerciais.

A investigação, iniciada em outubro deste ano, e a operação são coordenadas pelo promotor de Justiça Diego Pessi, do 6º Núcleo Regional do GAECO – Missões. Segundo ele, é apurado o fato de que policiais penais facilitaram a entrada de drogas, celulares, entre outros objetos ilícitos no presídio de São Luiz Gonzaga, burlando mecanismos de segurança e fiscalização. Os crimes investigados são de organização criminosa, corrupção ativa e passiva.

A operação contou ainda com a participação dos promotores de Justiça Manoel Figueiredo Antunes e Alcindo Luz Bastos da Silva Filho. Foram mobilizados 27 agentes do GAECO, com apoio da Promotoria Especializada Criminal da Comarca, mais 32 policiais militares e 73 do Grupo de Ações Especiais (GAES) da Polícia Penal, além de integrantes da Corregedoria do órgão.

