Pagamento do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul terá desconto de até 25% a partir da próxima semana

Quem quitar o imposto até 30 de dezembro terá desconto de antecipação de 3%

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal O Sul
11/12/2025 às 10h50
Pagamento do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul terá desconto de até 25% a partir da próxima semana
(Foto: EBC)

O calendário e os descontos do IPVA 2026 foram divulgados nesta quarta-feira (10) pelo governo do Rio Grande do Sul. O pagamento do tributo começa na próxima terça-feira (16) e segue com descontos progressivos para pagamento antecipado e possibilidade de parcelamento em seis vezes, alongando o prazo para quitação.

Quem quitar o imposto até 30 de dezembro terá desconto de antecipação de 3% e não incorrerá na variação da UPF/RS – Unidade Padrão Fiscal do Rio Grande do Sul (estimada em 4,43%), gerando uma redução potencial de 7,43%. Mas as vantagens podem ser ainda maiores para os proprietários de veículos que tiverem os descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Pagando antecipadamente em dezembro e com a soma de todos os descontos máximos disponíveis, é possível obter redução de 25,69% sobre o valor total do IPVA, pois os descontos são cumulativos. Cerca de 900 mil veículos, o equivalente a 22% da frota tributável, podem aproveitar o desconto máximo pagando em dezembro. A soma dos benefícios deve chegar a R$ 328 milhões.

A expectativa do governo gaúcho é arrecadar R$ 6,2 bilhões brutos com o IPVA 2026, valor que é repartido, automaticamente, em 50% para o Estado e 50% para o município do licenciamento do veículo.

Pelas estimativas da Receita Estadual, o período de pagamento antecipado, até 30 de dezembro, deve representar uma arrecadação bruta de cerca de R$ 1,98 bilhão.

Outra possibilidade de descontos é a quitação em janeiro, fevereiro ou março:

– Até 31 de janeiro: 3%;
– Até 27 de fevereiro: 2%;
– Até 31 de março: 1%.

Nesses casos, os valores já estarão atualizados pela variação da UPF. Quem pagar no vencimento por placas, em 30 de abril, não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão. Além dos descontos pela antecipação, os proprietários também podem obter os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão. Caso tenham direito a todos os benefícios, os contribuintes acumularão descontos máximos de 22,40% (janeiro), 21,60% (fevereiro) e 20,80% (março).

Descontos

– Bom motorista: os descontos para bons motoristas estão mantidos como nos anos anteriores e variam em três faixas conforme o período sem infrações cometidas no trânsito.

* 15%: sem multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025;
* 10%: sem multas desde 01/11/2023;
* 5%: sem multas desde 01/11/2024.

Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo do Bom Motorista, somando R$ 235 milhões em benefícios.

– Bom Cidadão: também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no Programa da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e a solicitação de notas com CPF na hora da compra:

* 5%: 150 notas ou mais;
* 3%: entre 100 e 149 notas;
* 1%: entre 51 e 99 notas.

Parcelamento

O parcelamento em seis vezes não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça a adesão, com o pagamento da primeira parcela, até 30 de janeiro de 2026. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Para fazer o parcelamento, é obrigatório que o pagamento inicie em janeiro. Por exemplo, se o proprietário resolver parcelar em fevereiro, não será mais possível, devendo quitá-lo em parcela única. Por isso, é imprescindível que o pagamento da primeira parcela ocorra ainda dentro do mês de janeiro. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento do tributo pelo Pix precisam gerar todo mês um novo QR Code para o pagamento.

Como pagar

O proprietário deverá apresentar o código Renavam e a placa do carro nos bancos da rede credenciada ou gerar QR Code pelo site ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

É possível pagar em agências do Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 instituições. O contribuinte deve observar os horários limites de funcionamento da instituição financeira escolhida, em seus diversos canais de atendimento, para não perder prazos de pagamento.

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site, usando a autenticação pelo login gov.br (nível prata ou ouro). O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA.

Frota no Estado

– Número total de veículos em 2025: 7.989.721;
– Frota tributável: 51,9%;
– Frota isenta: 48,1%.





© Paulo Pinto/Agência Brasil
