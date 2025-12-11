Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nova fase da Operação Contenção retira barricadas em São Gonçalo

Mais de mil agentes participam da ação que ainda está em andamento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 10h08
Nova fase da Operação Contenção retira barricadas em São Gonçalo
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Nova fase da Operação Contenção retira barricadas em chamas e veículos queimados que impedem a circulação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ação está em andamento.

Segundo o governo, policiais civis e militares atuam desde as primeiras horas desta quinta-feira (11). Mais de mil agentes participam do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão.

A primeira etapa da Operação Contenção , realizada no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão foi a mais letal da história do estado, com 122 mortos, dos quais cinco eram policiais. Ao todo, foram feitas 113 prisões. O principal alvo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, está foragido. Ele é considerado o principal chefe do Comando Vermelho que não está preso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 21 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Colapso no fornecimento de luz é causado por fortes ventos

 Vencedores e gestores compartilharam o palco da premiação -Foto: Ascom BRDE
Desenvolvimento Há 36 minutos

Governo do Estado anuncia vencedores da premiação do BRDE Labs RS 2025

O governo do Estado, por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), anunciou, nesta quinta-feira (11/12), os vencedores do BR...

 (Foto: Reprodução / MP RS)
Crime Organizado Há 1 hora

Operação Madrinha prende policiais penais e desarticula esquema em presídios gaúchos

Ação do GAECO/MPRS cumpriu mandados em São Luiz Gonzaga, Ijuí e Santiago contra grupo ligado a facção que inseria itens ilícitos em casas prisionais.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Paraná sofrerá influência de área de instabilidade vinda do Paraguai

Fenômeno pode causar chuva, vento e possibilidade de queda de granizo
Geral Há 4 horas

São Paulo e capitais do Sul terão ventos moderados nesta quinta-feira

Temperaturas ficarão amenas e se elevam ao longo do dia

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças
Música Nativista Há 12 minutos

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
Senado Federal Há 12 minutos

PL da Dosimetria será analisado na CCJ na quarta-feira
Geral Há 12 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,11%
Euro
R$ 6,35 -0,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 519,082,99 -2,20%
Ibovespa
159,631,60 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias