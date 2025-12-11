Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite investe R$ 39 milhões em prédios públicos e a barragens no mês de novembro

O governo Leite destinou, em novembro, R$ 39 milhões a 51 obras em prédios públicos e às barragens dos arroios Jaguari, em São Gabriel, e Taquaremb...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/12/2025 às 08h17
Governo Leite investe R$ 39 milhões em prédios públicos e a barragens no mês de novembro
Nas escolas, a principal entrega é o novo prédio da EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul, com investimento de R$ 4,4 milhões -Foto: Jessica Danieli Seibt/SOP

O governo Leite destinou, em novembro, R$ 39 milhões a 51 obras em prédios públicos e às barragens dos arroios Jaguari, em São Gabriel, e Taquarembó, em Dom Pedrito. São trabalhos com fiscalização e execução da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

O maior investimento foi direcionado para 40 atendimentos a escolas, em execução ou concluídas: R$ 34,7 milhões. Outros prédios públicos receberam R$ 3,6 milhões. Para as barragens, foram destinados R$ 734,5 mil.

No ano, o investimento do governo ultrapassa R$ 1,6 bilhão em 524 obras concluídas ou em andamento. Desse valor, a maior parte é dos trabalhos que atualmente estão em execução: R$ 1,3 bilhão em 312 projetos, distribuídos em 277 imóveis do Executivo.

“O governo do Rio Grande do Sul voltou a ser capaz de investir depois de recuperar as contas públicas, e a SOP se reestruturou para impulsionar as obras, aumentando o número de trabalhos iniciados e, principalmente, de entregas. Com isso, a cada mês os resultados se mostram vultosos, como há muito não se via no Estado”, afirma a titular da SOP, Izabel Matte.

.
.

.
.

Escolas

Para a recuperação de escolas, uma das principais bandeiras do governo Eduardo Leite, foram destinados R$ 19,7 milhões para 21 obras iniciadas e R$ 15 milhões para as terminadas. No mês, a principal conclusão foi do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul, que teve investimento de R$ 4,4 milhões, seguido da Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo, que recebeu R$ 2,5 milhões para uma recuperação geral.

Entre as intervenções iniciadas, o maior recurso, R$ 5 milhões, foi destinado ao Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas. A escola passa por uma renovação completa em três frentes, totalizando R$ 8,2 milhões.

No ano, o investimento nos trabalhos concluídos em escolas chega a R$ 75,2 milhões beneficiando 150 instituições. Estão em andamento 250 obras em 222 escolas, com destinação de R$ 389 milhões. Ao todo, são R$ 464,2 milhões para a Rede Estadual de Educação.

.
.

Outros prédios públicos

Os outros prédios além das escolas receberam, em novembro, R$ 3,6 milhões entre R$ 2,9 milhões para as obras iniciadas e R$ 751 mil para as concluídas. O principal investimento no período foi o início da recuperação estrutural do prédio 1 da Agência Central de Inteligência da Brigada Militar, localizado no quartel-general da corporação, em Porto Alegre, com R$ 1,3 milhão.

Remoção do forro da Agência Central de Inteligência da Brigada Militar -Foto: Eduardo de Moura Ferreira/SOP
Remoção do forro da Agência Central de Inteligência da Brigada Militar -Foto: Eduardo de Moura Ferreira/SOP

No somatório do ano, o valor total sobe para R$ 1,2 bilhão para as 107 obras nos demais prédios do Executivo. São R$ 194,7 milhões para os 45 trabalhos concluídos e R$ 962 milhões para os 62 em andamento.

.
.

As barragens receberam, até novembro deste ano, R$ 35,8 milhões, considerando investimentos do Estado (R$ 32,8 milhões) e da União (R$ 3 milhões). Somente em novembro, foram aplicados R$ 839,5 mil, dos quais R$ 734,5 mil foram aportados pelo governo estadual.

No acumulado do ano, a Barragem de Jaguari recebeu R$ 24,7 milhões, sendo R$ 24,6 milhões provenientes do Estado e R$ 127,8 mil da União. A estrutura está com mais de 90% das obras concluídas. Já a Barragem de Taquarembó, que atingiu cerca de 60% de execução, recebeu R$ 11 milhões, dos quais R$ 8,2 milhões foram repassados pelo Governo do Rio Grande do Sul e R$ 2,9 milhões pelo governo federal.

“Os números que falamos não são só um registro contábil, mas representam uma nova história para o Rio Grande do Sul. O futuro do Estado passa, também, por suas instalações que, hoje, estão em plena recuperação após anos de abandono”, afirma Izabel.

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

MIDR reconhece situação de emergência em 21 municípios

Cidades foram atingidas por eventos climáticos extremos
Geral Há 11 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças

No interior, polícia desarticula grupo que adulterava agrotóxicos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Prefeitura de SP regulamenta mototáxi; Uber e 99 apontam ilegalidade

Empresas vão recorrer e desistiram de começar atuação nesta quinta

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Rio registra fortes ventos devido à passagem de frente fria

Previsão para esta quarta-feira (10) é de ventos moderados a fortes

 -
Planejamento Há 11 horas

Assembleia Legislativa aprova projeto do governo sobre imóveis foreiros

A Assembleia Legislativa aprovou, na terça-feira (9/12), por 30 votos favoráveis e dez contrários, o projeto de lei apresentado pelo Executivo esta...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 26°
17° Sensação
0.89 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Economia Há 16 minutos

Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
Segurança Pública Há 37 minutos

Em menos de 24 horas, BM localiza quatro veículos roubados em Passo Fundo
Política Há 37 minutos

Senado aprova PL Antifacção com penas que podem chegar a 120 anos
Senado Federal Há 8 horas

PEC da polícia científica conclui primeiro turno de discussão no Senado
Geral Há 8 horas

MIDR reconhece situação de emergência em 21 municípios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,043,10 -2,35%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias