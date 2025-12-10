Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Assembleia Legislativa aprova projeto do governo sobre imóveis foreiros

A Assembleia Legislativa aprovou, na terça-feira (9/12), por 30 votos favoráveis e dez contrários, o projeto de lei apresentado pelo Executivo esta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/12/2025 às 20h57
Assembleia Legislativa aprova projeto do governo sobre imóveis foreiros
-

A Assembleia Legislativa aprovou, na terça-feira (9/12), por 30 votos favoráveis e dez contrários, o projeto de lei apresentado pelo Executivo estadual que trata da transferência, ao município de Porto Alegre, do domínio direto dos terrenos submetidos ao regime de aforamento pelo Estado. A iniciativa conduzida pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), tem por objetivo desburocratizar procedimentos, modernizar a gestão patrimonial e reduzir custos administrativos.

Os imóveis foreiros são propriedades em que o Estado detém o domínio direto, enquanto o particular, chamado de enfiteuta, possui o domínio útil. Atualmente, o governo mantém em sua carteira 267 imóveis dessa natureza, com cobrança ativa das respectivas taxas de foro. Esses bens foram transferidos pela União em 1933.

No projeto aprovado, também está prevista a isenção da taxa de foro anual, cobrada pelo Estado nos anos de 2024 e 2025. Trata-se de uma ação que reduz os encargos suportados pelos foreiros afetados pela enchente de 2024 e contribui para a criação de condições favoráveis para a recuperação econômica.

Para o governo, a transferência do domínio direto ao Município fortalece a estrutura institucional, reduz etapas de decisão, aproxima a gestão do território afetado pelo evento meteorológico ocorrido em 2024 e possibilita ações mais rápidas de regularização, recuperação e investimento urbanístico em áreas estratégicas.

Com a aprovação na Assembleia Legislativa, o texto segue para sanção do governador Eduardo Leite.

Texto: Ascom/SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças

No interior, polícia desarticula grupo que adulterava agrotóxicos

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Prefeitura de SP regulamenta mototáxi; Uber e 99 apontam ilegalidade

Empresas vão recorrer e desistiram de começar atuação nesta quinta

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Rio registra fortes ventos devido à passagem de frente fria

Previsão para esta quarta-feira (10) é de ventos moderados a fortes

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Defesa Civil de SP recebe 514 chamados por quedas de árvores

Abastecimento de água foi afetado por queda no fornecimento de energia

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

São Paulo enfrenta ventos de quase 100 km/h nesta quarta-feira

Maior velocidade foi registrada no bairro da Lapa: 98,1 km/h

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias