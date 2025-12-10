Quarta, 10 de Dezembro de 2025
14°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parceria entre Rodrigo Morais e Maestro Pinocchio registra milhões em 60 dias

Parceria entre Rodrigo Morais e o produtor Maestro Pinocchio, alcança crescimento orgânico nas plataformas digitais e evidencia aspectos do mercado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/12/2025 às 18h53
Parceria entre Rodrigo Morais e Maestro Pinocchio registra milhões em 60 dias
Calango Filmes

A música “Deu Errado Pra Dar Certo”, parceria entre o cantor Rodrigo Morais e o produtor e compositor Maestro Pinocchio, alcançou mais de 3 milhões de visualizações em 60 dias no clipe oficial no YouTube. O resultado, segundo os envolvidos no projeto, foi obtido de forma orgânica, sem grandes investimentos em mídia digital.

A composição foi apresentada a Rodrigo Morais durante um processo de seleção de repertório e, de acordo com os artistas, não havia expectativa inicial de lançamento imediato. O cantor afirma que buscava uma faixa que se diferenciasse das tendências existentes no sertanejo. Ele relata que o projeto surgiu em um período de incertezas e que a receptividade do público superou as previsões iniciais.

Segundo o Maestro Pinocchio, ao revelar-se como autor da música, foi convidado a participar também como segundeiro na gravação. O compositor afirma que essa dinâmica contribuiu para um processo criativo mais espontâneo e colaborativo.

Pinocchio é conhecido por composições que integram o repertório de artistas como Rio Negro & Solimões, Jorge & Mateus, Daniel, Eduardo Costa e Gusttavo Lima. Ele explica que a decisão de lançar a faixa ocorreu após identificar que a canção correspondia ao perfil buscado por Rodrigo Morais no momento da escolha do repertório, destacando que costuma criar músicas sem direcioná-las previamente a intérpretes específicos.

Os artistas observam que o desempenho da faixa chama atenção diante do cenário competitivo da indústria fonográfica. Rodrigo Morais explica que altos valores costumam ser investidos em impulsionamento e divulgação no segmento sertanejo e afirma que o crescimento alcançado evidencia desafios enfrentados por artistas independentes em contextos de menor aporte financeiro.

Desde o lançamento, “Deu Errado Pra Dar Certo” vem sendo utilizada em vídeos de usuários nas redes sociais e tem registrado aumento de execuções em rádios regionais. Segundo o cantor, relatos enviados pelo público mostram diferentes interpretações atribuídas à música, muitas relacionadas a situações cotidianas e experiências pessoais.

A repercussão recente ampliou a visibilidade da colaboração entre Rodrigo Morais e Maestro Pinocchio, que passou a ser comentada entre profissionais e públicos do segmento sertanejo. De acordo com Rodrigo Morais, um novo lançamento da parceria já está em preparação, ainda sem data divulgada, devendo ser anunciado após a conclusão do processo de produção.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Saber Viver
Entretenimento Há 11 horas

Saber Viver ganha transmissão diária e chega a Portugal

Programa expande grade com transmissão diária e passa a ser exibido nacionalmente pela Com Brasil TV, com alcance em Portugal. Atração já era trans...

 Zípia Tecnologia
Entretenimento Há 2 dias

Viagens ao Mercosul impulsionam busca por Seguro Carta Verde

Seguro Carta Verde, obrigatório para veículos brasileiros que entram em países do Mercosul, acompanha o aumento das viagens de carro nas festas de ...

 canva
Entretenimento Há 2 dias

INSS avalia redução de força para pagar auxílio-acidente

O advogado previdenciário Robson Gonçalves explica que o INSS utiliza o Quadro nº 8 do Anexo III do Decreto 3.048/1999 para avaliar casos de reduçã...

 Divulgação
Entretenimento Há 5 dias

Exposição em homenagem a Bassano Vaccarinni é aberta em Ribeirão Preto

Mostra reúne desenhos, telas e esculturas do artista ítalo-brasileiro radicado em Altinópolis

 byMug
Entretenimento Há 6 dias

Circuito Universitário de Skate anuncia etapa no Centro de Esportes Radicais

Com mais de 10 mil atletas impactados até hoje, a 16ª edição reforça a união de esporte e educação no Centro de Esportes Radicais

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 18°
16° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (8.75mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
28° 12°
Sexta
21° 15°
Sábado
26° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
27° 18°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 20 minutos

Óbitos Superam Nascimentos na Região Celeiro aponta o IBGE.
Geral Há 2 horas

São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo do Estado assina convênio para revitalização de quadra esportiva em Alvorada
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que garante isenção de taxas para Embrapa
Senado Federal Há 2 horas

Ministra defende solução negociada para terra indígena em Rondônia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,19%
Euro
R$ 6,41 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,882,31 -2,19%
Ibovespa
159,074,97 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6898 (09/12/25)
13
32
63
65
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3558 (09/12/25)
02
03
04
07
09
12
13
14
15
18
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2859 (08/12/25)
02
11
12
14
17
19
20
28
31
32
41
51
55
68
73
75
77
90
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2896 (08/12/25)
02
05
15
23
26
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias